A Tool: Vertical Grid Plotter - скрипт для MetaTrader 4
Просмотров:
- 5154
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
A Tool: Vertical Grid Plotter
Modification: 70301
Release Date: 2009.06.26
Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net
Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais
Free Open Source Software
Порядок использования
1. A Tool: Vertical Grid Plotter является набором MQL4 программ для разметки графика вертикальными линиями.
2. Программные файлы:
1.1. "AIS7VGP.MQ4" наносит вертикальные линий времени на график;
1.2. "AIS7VGR.MQ4" удаляет вертикальные линий времени с графика.
3. Переместите программные файлы в папку "../experts/scripts".
4. Запустите MetaEditor и скомпилируйте программные файлы.
5. Используйте "AIS7VGP" для нанесения вертикальных линий времени на график.
6. Используйте "AIS7VGR" для удаления вертикальных линий времени с графика.
7. Входные параметры:
7.1. "aed.VGLeft" определяет левую границу вертикальной разметки в формате 'yyyy.mm.dd hh:mm';
7.2. "aed.VGStep" определяет расстояние между вертикальными линиями времени в минутах;
7.3. "aed.VGRight" определяет правую границу вертикальной разметки в формате 'yyyy.mm.dd hh:mm';
7.4. "aei.VGColor" определяет цвет линий;
7.5. "aei.VGStyle" определяет стиль линий согласно следующей таблице:
7.5.1. "0" сплошная линия,
7.5.2. "1" штриховая линия,
7.5.3. "2" пунктирная линия,
7.5.4. "3" штрих-пунктирная линия,
7.5.5. "4" двойная штрих-пунктирная линия;
7.6. "aei.VGBackground" определяет слой нанесения линий:
7.6.1. "0" передний план,
7.6.2. "1" задний план.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9006
