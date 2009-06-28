CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

A Tool: Vertical Grid Plotter - скрипт для MetaTrader 4

AIRAT SAFIN | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
5154
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
AIS7VGP.MQ4 (5.74 KB)
AIS7VGR.MQ4 (3.87 KB)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
A Tool: Vertical Grid Plotter


Modification: 70301
Release Date: 2009.06.26


Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net


Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais


Free Open Source Software


Порядок использования


1. A Tool: Vertical Grid Plotter является набором MQL4 программ для разметки графика вертикальными линиями.
2. Программные файлы:
   1.1. "AIS7VGP.MQ4" наносит вертикальные линий времени на график;
   1.2. "AIS7VGR.MQ4" удаляет вертикальные линий времени с графика.
3. Переместите программные файлы в папку "../experts/scripts".
4. Запустите MetaEditor и скомпилируйте программные файлы.
5. Используйте "AIS7VGP" для нанесения вертикальных линий времени на график.
6. Используйте "AIS7VGR" для удаления вертикальных линий времени с графика.
7. Входные параметры:
   7.1. "aed.VGLeft"  определяет левую границу вертикальной разметки в формате 'yyyy.mm.dd hh:mm';
   7.2. "aed.VGStep"  определяет расстояние между вертикальными линиями времени в минутах;
   7.3. "aed.VGRight" определяет правую границу вертикальной разметки в формате 'yyyy.mm.dd hh:mm';
   7.4. "aei.VGColor" определяет цвет линий;
   7.5. "aei.VGStyle" определяет стиль линий согласно следующей таблице:
        7.5.1. "0" сплошная линия,
        7.5.2. "1" штриховая линия,
        7.5.3. "2" пунктирная линия,
        7.5.4. "3" штрих-пунктирная линия,
        7.5.5. "4" двойная штрих-пунктирная линия;
   7.6. "aei.VGBackground" определяет слой нанесения линий:
        7.6.1. "0" передний план,
        7.6.2. "1" задний план.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9006

A Tool: Horizontal Grid Plotter A Tool: Horizontal Grid Plotter

Скрипт для быстрой разметки графика ценовыми линиями

St_LRegr St_LRegr

Индикатор канала линейной регрессии

w35260_ws_MA_or_SDL w35260_ws_MA_or_SDL

Slope Direction Line и Moving Average насадил на w35260_Colored

Multi-News Multi-News

Мультивалютный советник для торговли по новостям.