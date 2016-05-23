Mira cómo descargar robots gratis
Herramienta: Horizontal Grid Plotter - script para MetaTrader 4
Herramienta: Horizontal Grid Plotter
Modificación: 70101
Fecha de lanzamiento: 2009.06.26
Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net
Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais
Free Open Source Software
Instrucciones
1. La herramienta: Trazador de rejilla Horizontal es un conjunto de programas en MQL4 para trazar líneas de precio horizontales equidistantes.
2. Archivos de programa:
1.1. "AIS7HGP.MQ4" es el fichero de trazado de rejilla horizontal;
1.2. "AIS7HGR.MQ4" es el fichero para eliminar la rejilla horizaontal.
3. Copiar archivos de programa en la carpeta ".../experts/scripts".
4. Ejecutar wl MetaEditor y compilar los archivos de programa.
5. Ejecutar "AIS7HGP" para trazar líneas de rejilla horizontales.
6. Ejecutar "AIS7HGR" para eliminar líneas de rejilla horizontales.
7. Parámetros de entrada:
7.1. "aed.HGMax" define el nivel de precio máximo de la rejilla en unidades de cotización;
7.2. "aed.HGStep" define la distancia entre líneas de precio horizontales en unidades de cotización;
7.3. "aed.HGMin" define el nivel de precios mínimo de la rejilla en unidades de cotización;
7.4. "aei.HGColor" define el color de la cuadrícula;
7.5. "aei.HGStyle" define el estilo de la cuadrícula según tabla de códigos siguientes:
7.5.1. "0" es el código de línea continua,
7.5.2. "1" es el código de la línea de guión,
7.5.3. "2" es el código de la línea de puntos,
7.5.4. "3" es el código de la línea de guión y punto,
7.5.5. "4" es el código de la línea de guión y doble punto;
7.6. "aei.HGBackground" define el trazado del fondo o de primer plano:
7.6.1. "0" es el código del trazado de primer plano,
7.6.2. "1" es el código del trazado de fondo.
