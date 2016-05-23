Herramienta: Horizontal Grid Plotter

7. Parámetros de entrada: 7.1. "aed.HGMax" define el nivel de precio máximo de la rejilla en unidades de cotización; 7.2. "aed.HGStep" define la distancia entre líneas de precio horizontales en unidades de cotización; 7.3. "aed.HGMin" define el nivel de precios mínimo de la rejilla en unidades de cotización; 7.4. "aei.HGColor" define el color de la cuadrícula; 7.5. "aei.HGStyle" define el estilo de la cuadrícula según tabla de códigos siguientes: 7.5.1. "0" es el código de línea continua, 7.5.2. "1" es el código de la línea de guión, 7.5.3. "2" es el código de la línea de puntos, 7.5.4. "3" es el código de la línea de guión y punto, 7.5.5. "4" es el código de la línea de guión y doble punto; 7.6. "aei.HGBackground" define el trazado del fondo o de primer plano: 7.6.1. "0" es el código del trazado de primer plano, 7.6.2. "1" es el código del trazado de fondo.