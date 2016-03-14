请观看如何免费下载自动交易
小工具：水平网格绘制器< 修改： 70101 发布日期：2009.06.26 Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp. http://www.metaquotes.net Copyright (C) 2009, Airat Safin http://www.mql4.com/users/Ais 免费开源软件
操作说明
1. 小工具：水平网格绘制器是一个MQL4程序，用于绘制等距离水平价格线。
2. 程序文件：
1.1. "AIS7HGP.MQ4" 是水平网格线绘制文件；
1.2. "AIS7HGR.MQ4" 是水平网格线移除文件。
3. 将文件复制到 "../experts/scripts" 文件夹下。
4. 运行MetaEditor并编译程序文件。
5. 运行 "AIS7HGP" 以绘制水平网格线。
6. 运行"AIS7HGR" 删除水平网格线。
7. 输入参数：
7.1. "aed.HGMax" 以报价单位定义网格的最高价格水平；
7.2. "aed.HGStep" 以报价单位定义水平价格线之间的距离；
7.3. "aed.HGMin" 以报价单位定义网格的最低价格水平；
7.4. "aei.HGColor" 定义网格颜色；
7.5. "aei.HGStyle" 根据下面的代码表定义网格风格：
7.5.1. "0" 代表实线，
7.5.2. "1" 是代表划线，
7.5.3. "2" 代表点线，
7.5.4. "3" is 代表点划线，
7.5.5. "4" 代表双点划线；
7.6. "aei.HGBackground" 定义背景或前景的绘制：
7.6.1. "0" 是前景绘制代码，
7.6.2. "1" 是背景绘制代码。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/9005
