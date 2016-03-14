代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
脚本

小工具水平网格绘制器 - MetaTrader 4脚本

AIRAT SAFIN | Chinese English Русский Español Deutsch Português
显示:
3030
等级:
(6)
已发布:
AIS7HGP.MQ4 (6.33 KB)
AIS7HGR.MQ4 (3.87 KB)
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务 
小工具：水平网格绘制器<


修改： 70101
发布日期：2009.06.26


Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
http://www.metaquotes.net


Copyright (C) 2009, Airat Safin
http://www.mql4.com/users/Ais


免费开源软件

操作说明


1. 小工具：水平网格绘制器是一个MQL4程序，用于绘制等距离水平价格线。
2. 程序文件：
   1.1. "AIS7HGP.MQ4" 是水平网格线绘制文件；
   1.2. "AIS7HGR.MQ4" 是水平网格线移除文件。

3. 将文件复制到 "../experts/scripts" 文件夹下。
4. 运行MetaEditor并编译程序文件。
5. 运行 "AIS7HGP" 以绘制水平网格线。
6. 运行"AIS7HGR" 删除水平网格线。
7. 输入参数：
   7.1. "aed.HGMax"  以报价单位定义网格的最高价格水平；
   7.2. "aed.HGStep" 以报价单位定义水平价格线之间的距离；
   7.3. "aed.HGMin"   以报价单位定义网格的最低价格水平；
   7.4. "aei.HGColor" 定义网格颜色；
   7.5. "aei.HGStyle" 根据下面的代码表定义网格风格：
        7.5.1. "0" 代表实线，
        7.5.2. "1" 是代表划线，
        7.5.3. "2" 代表点线，
        7.5.4. "3" is 代表点划线，
        7.5.5. "4" 代表双点划线；
   7.6. "aei.HGBackground" 定义背景或前景的绘制：
        7.6.1. "0" 是前景绘制代码，
        7.6.2. "1" 是背景绘制代码。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/9005

GetColorTF GetColorTF

此函数改变对象的颜色。在指标中实现的例子。

字体名称 字体名称

本函数改变字体的名称。在指标中实现的例子。

ind_SupportEX ind_SupportEX

本指标显示了较大时间框架下的蜡烛图。

光谱分离 光谱分离

光谱分离