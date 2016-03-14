7. 输入参数： 7.1. "aed.HGMax" 以报价单位定义网格的最高价格水平； 7.2. "aed.HGStep" 以报价单位定义水平价格线之间的距离； 7.3. "aed.HGMin" 以报价单位定义网格的最低价格水平； 7.4. "aei.HGColor" 定义网格颜色； 7.5. "aei.HGStyle" 根据下面的代码表定义网格风格： 7.5.1. "0" 代表实线， 7.5.2. "1" 是代表划线， 7.5.3. "2" 代表点线， 7.5.4. "3" is 代表点划线， 7.5.5. "4" 代表双点划线； 7.6. "aei.HGBackground" 定义背景或前景的绘制： 7.6.1. "0" 是前景绘制代码， 7.6.2. "1" 是背景绘制代码。