A Tool: Horizontal Grid Plotter - Skript für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1365
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Ein Werkzeug: Horizontale Gitterlinien
Modifikation: 70101
Veröffentlichungsdatum: 2009.06.26
Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net
Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais
Free Open Source Software
Instructions
1. Das Werkzeug "Horizontal Grid Plotter" ist ein MQL4 Programm für die graphische Darstellung von horizontalen Linien mit gleichem Abstand.
2. Programdateien:
1.1. "AIS7HGP.MQ4" ist die Datei des "Horizontal Grid Plotter";
1.2. "AIS7HGR.MQ4" ist die Datei für "Horizontal Grid Remover".
3. Kopieren Sie die Dateien nach "../experts/scripts" .
4. Starten Sie den MetaEditor neu und kompilieren Sie diese Programmdateien.
5. Starten Sie "AIS7HGP" um horizontale Gitterlinien zu zeichnen.
6. Starten Sie "AIS7HGR" um die Gitterlinien zu löschen
7. //--- Eingabeparameter
7.1. "aed.HGMax" Definiert die maximalen Preisebenen des Gitters in "quote units";
7.2. "aed.HGStep" Definiert die Distanz zwischen dem horizontalen Linien "in quote units";
7.3. "aed.HGMin" Definiert den minimalen Preis des Gitters "in quote units";
7.4. "aei.HGColor" Definiert die Farbe des Gitters;
7.5. "aei.HGStyle" Definiert den Stil des Gitters nach der folgenden Tabelle:
7.5.1. "0" durchgehende Linie,
7.5.2. "1" gestrichelte Linie,
7.5.3. "2" gepunktete Linie,
7.5.4. "3" Strich-Punkt-Linie,
7.5.5. "4" Strich-Punkt-Punkt-Linie;
7.6. "aei.HGBackground" Definiert ob das Gitter als Hintergrund oder Vordergrund gezeichnet werden soll:
7.6.1. "0" ist Vordergrund,
7.6.2. "1" ist Hintergrund.
