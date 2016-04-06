



1. Das Werkzeug "Horizontal Grid Plotter" ist ein MQL4 Programm für die graphische Darstellung von horizontalen Linien mit gleichem Abstand.

2. Programdateien: 1.1. "AIS7HGP.MQ4" ist die Datei des "Horizontal Grid Plotter"; 1.2. "AIS7HGR.MQ4" ist die Datei für "Horizontal Grid Remover".

3. Kopieren Sie die Dateien nach "../experts/scripts" .

4. Starten Sie den MetaEditor neu und kompilieren Sie diese Programmdateien.

5. Starten Sie "AIS7HGP" um horizontale Gitterlinien zu zeichnen.

6. Starten Sie "AIS7HGR" um die Gitterlinien zu löschen