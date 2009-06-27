Смотри, как бесплатно скачать роботов
A Tool: Horizontal Grid Plotter - скрипт для MetaTrader 4
- 5317
A Tool: Horizontal Grid Plotter
Modification: 70101
Release Date: 2009.06.26
Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net
Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais
Free Open Source Software
Порядок использования
1. A Tool: Horizontal Grid Plotter является набором MQL4 программ для разметки графика горизонтальными линиями.
2. Программные файлы:
1.1. "AIS7HGP.MQ4" наносит горизонтальные ценовые линии на график;
1.2. "AIS7HGR.MQ4" удаляет горизонтальные ценовые линии с графика.
3. Переместите программные файлы в папку "../experts/scripts".
4. Запустите MetaEditor и скомпилируйте программные файлы.
5. Используйте "AIS7HGP" для нанесения горизонтальных ценовых линий на график.
6. Используйте "AIS7HGR" для удаления горизонтальных ценовых линий с графика.
7. Входные параметры:
7.1. "aed.HGMax" определяет наибольший ценовой уровень в единицах котировки;
7.2. "aed.HGStep" определяет расстояние между ценовыми линиями в единицах котировки;
7.3. "aed.HGMin" определяет наименьший ценовой уровень в единицах котировки;
7.4. "aei.HGColor" определяет цвет линий;
7.5. "aei.HGStyle" определяет стиль линий согласно следующей таблице:
7.5.1. "0" сплошная линия,
7.5.2. "1" штриховая линия,
7.5.3. "2" пунктирная линия,
7.5.4. "3" штрих-пунктирная линия,
7.5.5. "4" двойная штрих-пунктирная линия;
7.6. "aei.HGBackground" определяет слой нанесения линий:
7.6.1. "0" передний план,
7.6.2. "1" задний план.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9005
