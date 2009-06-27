A Tool: Horizontal Grid Plotter

2. Программные файлы: 1.1. "AIS7HGP.MQ4" наносит горизонтальные ценовые линии на график; 1.2. "AIS7HGR.MQ4" удаляет горизонтальные ценовые линии с графика.

5. Используйте "AIS7HGP" для нанесения горизонтальных ценовых линий на график.

6. Используйте "AIS7HGR" для удаления горизонтальных ценовых линий с графика.

