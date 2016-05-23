CodeBaseSeções
Scripts

A Tool: Horizontal Grid Plotter - script para MetaTrader 4

AIRAT SAFIN
Visualizações:
1385
Avaliação:
(6)
Publicado:
AIS7HGP.MQ4 (6.33 KB)
AIS7HGR.MQ4 (3.87 KB)
A Tool: Horizontal Grid Plotter


Modification: 70101
Release Date: 2009.06.26


Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net


Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais


Free Open Source Software


Como usar


1. A Tool: Horizontal Grid Plotter é um conjunto de programas MQL4 para marcação de gráficos usando linhas horizontais.
2. Arquivos de programa:
   1.1. "AIS7HGP.MQ4" desenha linhas de preço horizontais no gráfico;
   1.2. "AIS7HGR.MQ4" remove linhas de preço horizontais do gráfico.

3. Desloque os arquivos de programa para a pasta "../experts/scripts".
4. Execute MetaEditor e compile os arquivos de programa.
5. Use "AIS7HGP" para desenhar linhas de preço horizontais no gráfico.
6. Use "AIS7HGR" para remover linhas de preço horizontais do gráfico.
7. Parâmetros de entrada:
   7.1. "aed.HGMax"   determina o maior nível de preços em unidades de cotação;
   7.2. "aed.HGStep"  define a distância entre as linhas de preços em unidades de cotação;
   7.3. "aed.HGMin"   determina o nível de preços mais baixo em unidades de cotação;
   7.4. "aei.HGColor" determina a cor da linha;
   7.5. "aei.HGStyle" define o estilo das linhas de acordo com a tabela a seguir::
        7.5.1. "0" linha sólida,
        7.5.2. "1" linha tracejada,
        7.5.3. "2" linha pontilhada,
        7.5.4. "3" linha tracejada-pontilhada,
        7.5.5. "4" linha tracejada-pontilhada dupla;
   7.6. "aei.HGBackground" define a camada de desenho de linhas:
        7.6.1. "0" plano dianteiro,
        7.6.2. "1" fundo.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9005

