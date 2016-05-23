



1. A Tool: Horizontal Grid Plotter é um conjunto de programas MQL4 para marcação de gráficos usando linhas horizontais.

2. Arquivos de programa: 1.1. "AIS7HGP.MQ4" desenha linhas de preço horizontais no gráfico; 1.2. "AIS7HGR.MQ4" remove linhas de preço horizontais do gráfico.

3. Desloque os arquivos de programa para a pasta "../experts/scripts".

4. Execute MetaEditor e compile os arquivos de programa.

5. Use "AIS7HGP" para desenhar linhas de preço horizontais no gráfico.

6. Use "AIS7HGR" para remover linhas de preço horizontais do gráfico.