A Tool: Horizontal Grid Plotter - script para MetaTrader 4
A Tool: Horizontal Grid Plotter
Modification: 70101
Release Date: 2009.06.26
Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net
Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais
Free Open Source Software
Como usar
1. A Tool: Horizontal Grid Plotter é um conjunto de programas MQL4 para marcação de gráficos usando linhas horizontais.
2. Arquivos de programa:
1.1. "AIS7HGP.MQ4" desenha linhas de preço horizontais no gráfico;
1.2. "AIS7HGR.MQ4" remove linhas de preço horizontais do gráfico.
3. Desloque os arquivos de programa para a pasta "../experts/scripts".
4. Execute MetaEditor e compile os arquivos de programa.
5. Use "AIS7HGP" para desenhar linhas de preço horizontais no gráfico.
6. Use "AIS7HGR" para remover linhas de preço horizontais do gráfico.
7. Parâmetros de entrada:
7.1. "aed.HGMax" determina o maior nível de preços em unidades de cotação;
7.2. "aed.HGStep" define a distância entre as linhas de preços em unidades de cotação;
7.3. "aed.HGMin" determina o nível de preços mais baixo em unidades de cotação;
7.4. "aei.HGColor" determina a cor da linha;
7.5. "aei.HGStyle" define o estilo das linhas de acordo com a tabela a seguir::
7.5.1. "0" linha sólida,
7.5.2. "1" linha tracejada,
7.5.3. "2" linha pontilhada,
7.5.4. "3" linha tracejada-pontilhada,
7.5.5. "4" linha tracejada-pontilhada dupla;
7.6. "aei.HGBackground" define a camada de desenho de linhas:
7.6.1. "0" plano dianteiro,
7.6.2. "1" fundo.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9005
