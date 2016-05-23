CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Elli - Asesor Experto para MetaTrader 4

Iurii Tokman | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
802
Ranking:
(7)
Publicado:
Elli.mq4 (15.89 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El asesor de los indicadores: Ichimoku, ADX.



Símbolo GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Período 1 Hour (H1) 2009.05.01 00:00 - 2009.06.01 00:00 (2009.05.01 - 2009.06.01)
Modelo Puntos de control (un método muy crudo, los resultados no deben considerarse)
Barras en prueba 1500 Ticks del modelado 13579 Calidad del Modelado n/a
Errores del gráfico que no coinciden 13




Depósito inicial 50000.00



Beneficio neto total 18562.05 Beneficio bruto 27735.39 Pérdidas brutas -9173.34
Factor de beneficio 3.02 Beneficio esperado 1546.84

Drawdown absoluto 528.97 Aspiración máxima 7153.84 (10.50%) Drawdown relativo 10.50% (7153.84)

Trades totales 12 Posiciones cortas (ganadas %) 0 (0.00%) Posiciones largas (% ganadas) 12 (58.33%)

Trades beneficiosos (% del total) 7 (58.33%) Trades con pérdidas (% del total) 5 (41.67%)
Más grande Trade con más ganancia 4623.00 Trade con más pérdida -1918.70
Promedio Trade con más ganancia 3962.20 Trade con más pérdida -1834.67
Máximo victorias consecutivas (ganancia en dinero) 2 (8772.53) pérdidas consecutivas (pérdida de dinero) 3 (-5589.82)
Máximo ganancias consecutivas (victorias contabilizadas) 8772.53 (2) pérdidas consecutivas (pérdidas contabilizadas) -5589.82 (3)
Promedio victorias consecutivas 2 pérdidas consecutivas 2

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8959

ytg_Change_Price_Percent ytg_Change_Price_Percent

Cambio del precio expresado en porcentaje.

Trigger Line Trigger Line

Indicador Trigger Line.

HardLevels HardLevels

Muestra importantes niveles de soporte / resistencia de diferentes timeframes. Incluye filtrado avanzado.

Murrey Math MT VG Murrey Math MT VG

Indicador Murrey_Math_MT_VG.