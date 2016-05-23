Mira cómo descargar robots gratis
Elli - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 802
- Ranking:
-
- Publicado:
El asesor de los indicadores: Ichimoku, ADX.
|Símbolo
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Período
|1 Hour (H1) 2009.05.01 00:00 - 2009.06.01 00:00 (2009.05.01 - 2009.06.01)
|Modelo
|Puntos de control (un método muy crudo, los resultados no deben considerarse)
|Barras en prueba
|1500
|Ticks del modelado
|13579
|Calidad del Modelado
|n/a
|Errores del gráfico que no coinciden
|13
|Depósito inicial
|50000.00
|Beneficio neto total
|18562.05
|Beneficio bruto
|27735.39
|Pérdidas brutas
|-9173.34
|Factor de beneficio
|3.02
|Beneficio esperado
|1546.84
|Drawdown absoluto
|528.97
|Aspiración máxima
|7153.84 (10.50%)
|Drawdown relativo
|10.50% (7153.84)
|Trades totales
|12
|Posiciones cortas (ganadas %)
|0 (0.00%)
|Posiciones largas (% ganadas)
|12 (58.33%)
|Trades beneficiosos (% del total)
|7 (58.33%)
|Trades con pérdidas (% del total)
|5 (41.67%)
|Más grande
|Trade con más ganancia
|4623.00
|Trade con más pérdida
|-1918.70
|Promedio
|Trade con más ganancia
|3962.20
|Trade con más pérdida
|-1834.67
|Máximo
|victorias consecutivas (ganancia en dinero)
|2 (8772.53)
|pérdidas consecutivas (pérdida de dinero)
|3 (-5589.82)
|Máximo
|ganancias consecutivas (victorias contabilizadas)
|8772.53 (2)
|pérdidas consecutivas (pérdidas contabilizadas)
|-5589.82 (3)
|Promedio
|victorias consecutivas
|2
|pérdidas consecutivas
|2
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8959
