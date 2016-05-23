Símbolo GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)

Período 1 Hour (H1) 2009.05.01 00:00 - 2009.06.01 00:00 (2009.05.01 - 2009.06.01)

Modelo Puntos de control (un método muy crudo, los resultados no deben considerarse)

Barras en prueba 1500 Ticks del modelado 13579 Calidad del Modelado n/a

Errores del gráfico que no coinciden 13













Depósito inicial 50000.00









Beneficio neto total 18562.05 Beneficio bruto 27735.39 Pérdidas brutas -9173.34

Factor de beneficio 3.02 Beneficio esperado 1546.84





Drawdown absoluto 528.97 Aspiración máxima 7153.84 (10.50%) Drawdown relativo 10.50% (7153.84)





Trades totales 12 Posiciones cortas (ganadas %) 0 (0.00%) Posiciones largas (% ganadas) 12 (58.33%)



Trades beneficiosos (% del total) 7 (58.33%) Trades con pérdidas (% del total) 5 (41.67%)

Más grande Trade con más ganancia 4623.00 Trade con más pérdida -1918.70

Promedio Trade con más ganancia 3962.20 Trade con más pérdida -1834.67

Máximo victorias consecutivas (ganancia en dinero) 2 (8772.53) pérdidas consecutivas (pérdida de dinero) 3 (-5589.82)

Máximo ganancias consecutivas (victorias contabilizadas) 8772.53 (2) pérdidas consecutivas (pérdidas contabilizadas) -5589.82 (3)