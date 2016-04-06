Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Elli - Experte für den MetaTrader 4
- 777
-
Expert Advisor basierend auf dem Indikator: Ichimoku, ADX.
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Periode
|1 Hour (H1) 2009.05.01 00:00 - 2009.06.01 00:00 (2009.05.01 - 2009.06.01)
|Model
|Kontrollpunkte (Eine sehr grobe Methode, die Ergebnisse sollten nicht beachtet werden)
|Getestete Bars
|1500
|Modellierte Ticks
|13579
|Modellierungsqualität
|n/a
|Chartfehler
|13
|Anfangsgröße des Kontos
|50000.00
|Totaler Netto Profitt
|18562.05
|Bruttoertrag
|27735.39
|Bruttoverlust
|-9173.34
|Profit Faktor
|3.02
|Erwartete Auszahlung
|1546.84
|Absoluter Drawdown
|528.97
|Maximaler Drawdown
|7153.84 (10.50%)
|Relativer Drawdown
|10.50% (7153.84)
|Gesamte Anzahl an Trades
|12
|Short Positionen (Gewonnen %)
|0 (0.00%)
|Long Positionen (Gewonnen %)
|12 (58.33%)
|Profitable Trades (% von allen)
|7 (58.33%)
|Verlorene Trades (% von allen)
|5 (41.67%)
|Größter
|profitabler Trade
|4623.00
|Verlust-Trade
|-1918.70
|Durchschnitt
|profitabler Trade
|3962.20
|Verlust-Trade
|-1834.67
|Maximum
|Gewinne in Folge (Profit in Geld)
|2 (8772.53)
|Verluste in Folg (Verlust in Geld)
|3 (-5589.82)
|Maximaler
|Profite in Folge (Anzahl der Erfolge)
|8772.53 (2)
|Verluste in Folge (Anzahl der Verluste)
|-5589.82 (3)
|Durchschnitt
|Aufeinanderfolgende Gewinnes
|2
|Aufeinanderfolgende Verlustes
|2
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8959
