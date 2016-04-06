CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Elli - Experte für den MetaTrader 4

Iurii Tokman | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
777
Rating:
(7)
Veröffentlicht:
Elli.mq4 (15.89 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Expert Advisor basierend auf dem Indikator: Ichimoku, ADX.



SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Periode1 Hour (H1) 2009.05.01 00:00 - 2009.06.01 00:00 (2009.05.01 - 2009.06.01)
ModelKontrollpunkte (Eine sehr grobe Methode, die Ergebnisse sollten nicht beachtet werden)
Getestete Bars1500Modellierte Ticks13579Modellierungsqualitätn/a
Chartfehler13




Anfangsgröße des Kontos50000.00



Totaler Netto Profitt18562.05Bruttoertrag27735.39Bruttoverlust-9173.34
Profit Faktor3.02Erwartete Auszahlung1546.84

Absoluter Drawdown528.97Maximaler Drawdown7153.84 (10.50%)Relativer Drawdown10.50% (7153.84)

Gesamte Anzahl an Trades12Short Positionen (Gewonnen %)0 (0.00%)Long Positionen (Gewonnen %)12 (58.33%)

Profitable Trades (% von allen)7 (58.33%)Verlorene Trades (% von allen)5 (41.67%)
Größterprofitabler Trade4623.00Verlust-Trade-1918.70
Durchschnittprofitabler Trade3962.20Verlust-Trade-1834.67
MaximumGewinne in Folge (Profit in Geld)2 (8772.53)Verluste in Folg (Verlust in Geld)3 (-5589.82)
MaximalerProfite in Folge (Anzahl der Erfolge)8772.53 (2)Verluste in Folge (Anzahl der Verluste)-5589.82 (3)
DurchschnittAufeinanderfolgende Gewinnes2Aufeinanderfolgende Verlustes2

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8959

ytg_Change_Price_Percent ytg_Change_Price_Percent

Die Veränderung des Preises in Prozent

Trigger Line Trigger Line

Trigger-Linien Indikator.

HardLevels HardLevels

Zeigt wichtige Unterstützungs- und Widerstandslinien von verschiedenen Timeframes. Es ist eine erweiterte Filterung enthalten.

Murrey Math MT VG Murrey Math MT VG

Murrey_Math_MT_VG Indikator.