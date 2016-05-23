CodeBaseSeções
Experts

Elli - expert para MetaTrader 4

Iurii Tokman
692
(7)
Conselheiro para os indicadores: Ichimoku, ADX.



SímboloGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Período1 Hora (H1) 2009.05.01 00:00 - 2009.06.01 00:00 (2009.05.01 - 2009.06.01)
ModeloPontos de verificação (método muito bruto, os resultados não devem ser tidos em conta)
Barras no histórico1500Modelagem de ticks13579Qualidade da modelagemn/a
Erros de desfasamento dos gráficos13




Depósito inicial50000.00



Lucro líquido18562.05Lucro total27735.39Perda total-9173.34
Rentabilidade3.02Retorno esperado1546.84

Drawdown absoluto528.97Drawdown máximo7153.84 (10.50%)Drawdown relativo10.50% (7153.84)

Total de transações12Posições curtas (% de ganhos)0 (0.00%)Posições longas (% de ganhos)12 (58.33%)

Transações rentáveis (% do total)7 (58.33%)Transações desfavoráveis (% do total)5 (41.67%)
Maiortransação rentável4623.00transação desfavorável-1918.70
Médiatransação rentável3962.20transação desfavorável-1834.67
Quantidade máximade vitórias consecutivas (lucro)2 (8772.53)de perdas consecutivas (perda)3 (-5589.82)
Máximalucro consecutivo (número de vitórias)8772.53 (2)perda consecutiva (número de perdas)-5589.82 (3)
Médiavitórias consecutivas2perdas consecutivas2

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8959

