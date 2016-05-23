Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Elli - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 692
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Conselheiro para os indicadores: Ichimoku, ADX.
|Símbolo
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Período
|1 Hora (H1) 2009.05.01 00:00 - 2009.06.01 00:00 (2009.05.01 - 2009.06.01)
|Modelo
|Pontos de verificação (método muito bruto, os resultados não devem ser tidos em conta)
|Barras no histórico
|1500
|Modelagem de ticks
|13579
|Qualidade da modelagem
|n/a
|Erros de desfasamento dos gráficos
|13
|Depósito inicial
|50000.00
|Lucro líquido
|18562.05
|Lucro total
|27735.39
|Perda total
|-9173.34
|Rentabilidade
|3.02
|Retorno esperado
|1546.84
|Drawdown absoluto
|528.97
|Drawdown máximo
|7153.84 (10.50%)
|Drawdown relativo
|10.50% (7153.84)
|Total de transações
|12
|Posições curtas (% de ganhos)
|0 (0.00%)
|Posições longas (% de ganhos)
|12 (58.33%)
|Transações rentáveis (% do total)
|7 (58.33%)
|Transações desfavoráveis (% do total)
|5 (41.67%)
|Maior
|transação rentável
|4623.00
|transação desfavorável
|-1918.70
|Média
|transação rentável
|3962.20
|transação desfavorável
|-1834.67
|Quantidade máxima
|de vitórias consecutivas (lucro)
|2 (8772.53)
|de perdas consecutivas (perda)
|3 (-5589.82)
|Máxima
|lucro consecutivo (número de vitórias)
|8772.53 (2)
|perda consecutiva (número de perdas)
|-5589.82 (3)
|Média
|vitórias consecutivas
|2
|perdas consecutivas
|2
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8959
