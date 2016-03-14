请观看如何免费下载自动交易
基于 Ichimoku, ADX 指标的智能交易系统。
|货币
|GBPUSD （英镑对美元）
|周期
|时间 (H1) 2009.05.01 00:00 - 2009.06.01 00:00 (2009.05.01 - 2009.06.01)
|模型
|控制点（粗略模式，结果仅供参考）
|测试中的柱形数量
|1500
|报价
|13579
|模型质量
|n/a
|图表不匹配错误
|九月
|初始存款
|50000.00
|净利润
|18562.05
|毛利
|27735.39
|净亏损
|-9173.34
|获利因子
|3.02
|期望回报
|1546.84
|绝对回撤
|528.97
|最大回撤
|7153.84 (10.50%)
|相对回撤
|10.50% (7153.84)
|总交易次数
|12
|空单（胜率 %）
|0 (0.00%)
|多单（胜率 %）
|12 (58.33%)
|获利交易 （总交易单数的百分比 ）
|7 (58.33%)
|亏损交易（总交易单数的百分比 ）
|5 (41.67%)
|最大
|获利交易
|4623.00
|亏损交易
|-1918.70
|平均
|获利交易
|3962.20
|亏损交易
|-1834.67
|最大
|连续获利（金额）
|2 (8772.53)
|连续亏损（金额）
|3 (-5589.82)
|最大
|连续获利（获利单数）
|8772.53 (2)
|连续亏损（亏损单数）
|-5589.82 (3)
|平均
|连续获利
|2
|连续亏损
|2
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8959
exp_Amstell
exp_AmstellMACDChannels
这是一款在主图关于MACD的指标