EA

Elli - MetaTrader 4EA

Iurii Tokman | Chinese English Русский Español Deutsch Português
3018
(7)
Elli.mq4 (15.89 KB) 预览
基于 Ichimoku, ADX 指标的智能交易系统。



货币GBPUSD （英镑对美元）
周期时间 (H1) 2009.05.01 00:00 - 2009.06.01 00:00 (2009.05.01 - 2009.06.01)
模型控制点（粗略模式，结果仅供参考）
测试中的柱形数量1500报价13579模型质量n/a
图表不匹配错误九月




初始存款50000.00



净利润18562.05毛利27735.39净亏损-9173.34
获利因子3.02期望回报1546.84

绝对回撤528.97最大回撤7153.84 (10.50%)相对回撤10.50% (7153.84)

总交易次数12空单（胜率 %）0 (0.00%)多单（胜率 %）12 (58.33%)

获利交易 （总交易单数的百分比 ）7 (58.33%)亏损交易（总交易单数的百分比 ）5 (41.67%)
最大获利交易4623.00亏损交易-1918.70
平均获利交易3962.20亏损交易-1834.67
最大连续获利（金额）2 (8772.53)连续亏损（金额）3 (-5589.82)
最大连续获利（获利单数）8772.53 (2)连续亏损（亏损单数）-5589.82 (3)
平均连续获利2连续亏损2

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8959

