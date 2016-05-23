CodeBaseSecciones
Indicadores

HardLevels - indicador para MetaTrader 4

Rafal Dubiel | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
908
Ranking:
(2)
Publicado:
HardLevels.mq4 (9.37 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Tiene muchos indicadores que demuestran niveles de soporte / resistencia. Este es uno de ellos. Permite utilizar múltiples timeframes y tiene muchas opciones para configurar. También utiliza filtrado avanzado para proporcionar niveles más importantes.

Descripción completa se puede encontrar aquí...

Ejemplo

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8963

