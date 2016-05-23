Mira cómo descargar robots gratis
HardLevels - indicador para MetaTrader 4
Tiene muchos indicadores que demuestran niveles de soporte / resistencia. Este es uno de ellos. Permite utilizar múltiples timeframes y tiene muchas opciones para configurar. También utiliza filtrado avanzado para proporcionar niveles más importantes.
Ejemplo
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8963
