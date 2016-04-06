CodeBaseKategorien
Expert Advisors

ytg_Parabolic_exp - Experte für den MetaTrader 4

Iurii Tokman | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
851
Rating:
(7)
Ein Expert Advisor mit dem Indikator SAR. Arbeitet mit verschobenen Optionsscheinen.



SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periode4 Hours (H4) 2009.03.02 00:00 - 2009.05.15 00:00 (2009.03.01 - 2009.05.15)
ModelKontrollpunkte (Eine sehr grobe Methode, die Ergebnisse sollten nicht beachtet werden)
Parameter:timeframe=240; step=0.009; maximum=0.2; StopLoss=100; TakeProfit=2000; Lotsi=10; MagicNumber=28081975; Slippage=30; NumberOfTry=5;

Getestete Bars1326Modellierte Ticks17385Modellierungsqualitätn/a
Chartfehler25




Anfangsgröße des Kontos50000.00



Totaler Netto Profitt44968.00Bruttoertrag59968.00Bruttoverlust-15000.00
Profit Faktor4.00Erwartete Auszahlung2498.22

Absoluter Drawdown1310.00Maximaler Drawdown9782.00 (12.13%)Relativer Drawdown12.13% (9782.00)

Gesamte Anzahl an Trades18Short Positionen (Gewonnen %)9 (11.11%)Long Positionen (Gewonnen %)9 (22.22%)

Profitable Trades (% von allen)3 (16.67%)Verlorene Trades (% von allen)15 (83.33%)
Größterprofitabler Trade20000.00Verlust-Trade-1000.00
Durchschnittprofitabler Trade19989.33Verlust-Trade-1000.00
MaximumGewinne in Folge (Profit in Geld)1 (20000.00)Verluste in Folg (Verlust in Geld)9 (-9000.00)
MaximalerProfite in Folge (Anzahl der Erfolge)20000.00 (1)Verluste in Folge (Anzahl der Verluste)-9000.00 (9)
DurchschnittAufeinanderfolgende Gewinnes1Aufeinanderfolgende Verlustes4

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8926

