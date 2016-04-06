Diese Expert Advisor öffnet eine Position als Buy, Sell oder "Lock" innerhalb der Zeit, die vom User angegeben wird. Es ist ebenso möglich Positionen innerhalb einer bestimmten Zeit wieder zu schließen oder einen Trailingstop anzugeben.

Dieser Multi-Währungs Expert Advisor öffnet eine Position als Buy oder Sell innerhalb der vom User angegebenen Zeit. Es ist zudem möglich, die Positionen innerhalb einer bestimmten Zeit schließen zu lassen, die Währungspaare auszuwählen und eine prozentuale Angabe für Profit und Verlust zu machen.