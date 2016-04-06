und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ytg_Parabolic_exp - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 851
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein Expert Advisor mit dem Indikator SAR. Arbeitet mit verschobenen Optionsscheinen.
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periode
|4 Hours (H4) 2009.03.02 00:00 - 2009.05.15 00:00 (2009.03.01 - 2009.05.15)
|Model
|Kontrollpunkte (Eine sehr grobe Methode, die Ergebnisse sollten nicht beachtet werden)
|Parameter:
|timeframe=240; step=0.009; maximum=0.2; StopLoss=100; TakeProfit=2000; Lotsi=10; MagicNumber=28081975; Slippage=30; NumberOfTry=5;
|Getestete Bars
|1326
|Modellierte Ticks
|17385
|Modellierungsqualität
|n/a
|Chartfehler
|25
|Anfangsgröße des Kontos
|50000.00
|Totaler Netto Profitt
|44968.00
|Bruttoertrag
|59968.00
|Bruttoverlust
|-15000.00
|Profit Faktor
|4.00
|Erwartete Auszahlung
|2498.22
|Absoluter Drawdown
|1310.00
|Maximaler Drawdown
|9782.00 (12.13%)
|Relativer Drawdown
|12.13% (9782.00)
|Gesamte Anzahl an Trades
|18
|Short Positionen (Gewonnen %)
|9 (11.11%)
|Long Positionen (Gewonnen %)
|9 (22.22%)
|Profitable Trades (% von allen)
|3 (16.67%)
|Verlorene Trades (% von allen)
|15 (83.33%)
|Größter
|profitabler Trade
|20000.00
|Verlust-Trade
|-1000.00
|Durchschnitt
|profitabler Trade
|19989.33
|Verlust-Trade
|-1000.00
|Maximum
|Gewinne in Folge (Profit in Geld)
|1 (20000.00)
|Verluste in Folg (Verlust in Geld)
|9 (-9000.00)
|Maximaler
|Profite in Folge (Anzahl der Erfolge)
|20000.00 (1)
|Verluste in Folge (Anzahl der Verluste)
|-9000.00 (9)
|Durchschnitt
|Aufeinanderfolgende Gewinnes
|1
|Aufeinanderfolgende Verlustes
|4
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8926
Nina Indikator.IND Inverse
IND Inverse Indikator.
Diese Expert Advisor öffnet eine Position als Buy, Sell oder "Lock" innerhalb der Zeit, die vom User angegeben wird. Es ist ebenso möglich Positionen innerhalb einer bestimmten Zeit wieder zu schließen oder einen Trailingstop anzugeben.MultiHedg_1
Dieser Multi-Währungs Expert Advisor öffnet eine Position als Buy oder Sell innerhalb der vom User angegebenen Zeit. Es ist zudem möglich, die Positionen innerhalb einer bestimmten Zeit schließen zu lassen, die Währungspaare auszuwählen und eine prozentuale Angabe für Profit und Verlust zu machen.