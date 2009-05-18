CodeBaseРазделы
ytg_Parabolic_exp - эксперт для MetaTrader 4

Iurii Tokman
4080
(7)
Советник на индикаторе SAR. Работает отложенными ордерами.


СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период4 Часа (H4) 2009.03.02 00:00 - 2009.05.15 00:00 (2009.03.01 - 2009.05.15)
МодельКонтрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание)
Параметрыtimeframe=240; step=0.009; maximum=0.2; StopLoss=100; TakeProfit=2000; Lotsi=10; MagicNumber=28081975; Slippage=30; NumberOfTry=5;

Баров в истории1326Смоделировано тиков17385Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков25




Начальный депозит50000.00



Чистая прибыль44968.00Общая прибыль59968.00Общий убыток-15000.00
Прибыльность4.00Матожидание выигрыша2498.22

Абсолютная просадка1310.00Максимальная просадка9782.00 (12.13%)Относительная просадка12.13% (9782.00)

Всего сделок18Короткие позиции (% выигравших)9 (11.11%)Длинные позиции (% выигравших)9 (22.22%)

Прибыльные сделки (% от всех)3 (16.67%)Убыточные сделки (% от всех)15 (83.33%)
Самая большаяприбыльная сделка20000.00убыточная сделка-1000.00
Средняяприбыльная сделка19989.33убыточная сделка-1000.00
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)1 (20000.00)непрерывных проигрышей (убыток)9 (-9000.00)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)20000.00 (1)непрерывный убыток (число проигрышей)-9000.00 (9)
Среднийнепрерывный выигрыш1непрерывный проигрыш4
