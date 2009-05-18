Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ytg_Parabolic_exp - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4080
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник на индикаторе SAR. Работает отложенными ордерами.
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|4 Часа (H4) 2009.03.02 00:00 - 2009.05.15 00:00 (2009.03.01 - 2009.05.15)
|Модель
|Контрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание)
|Параметры
|timeframe=240; step=0.009; maximum=0.2; StopLoss=100; TakeProfit=2000; Lotsi=10; MagicNumber=28081975; Slippage=30; NumberOfTry=5;
|Баров в истории
|1326
|Смоделировано тиков
|17385
|Качество моделирования
|n/a
|Ошибки рассогласования графиков
|25
|Начальный депозит
|50000.00
|Чистая прибыль
|44968.00
|Общая прибыль
|59968.00
|Общий убыток
|-15000.00
|Прибыльность
|4.00
|Матожидание выигрыша
|2498.22
|Абсолютная просадка
|1310.00
|Максимальная просадка
|9782.00 (12.13%)
|Относительная просадка
|12.13% (9782.00)
|Всего сделок
|18
|Короткие позиции (% выигравших)
|9 (11.11%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|9 (22.22%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|3 (16.67%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|15 (83.33%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|20000.00
|убыточная сделка
|-1000.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|19989.33
|убыточная сделка
|-1000.00
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|1 (20000.00)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|9 (-9000.00)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|20000.00 (1)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-9000.00 (9)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|1
|непрерывный проигрыш
|4
CCI_TRADER_2.2_Saby_Nail
К измененному советнику Чеботарева В. пытался добавить другой советник, разработанный по моему заказу.TDI
Выполнен на основе индикатора Traders Dynamic Index.
JS_SISTEM
Эксперт работает на основе индекаторов МА ОsМа RViHI_Line_E_RSI_2.mq4
Советник-помощник трейдера