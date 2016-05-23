Participe de nossa página de fãs
ytg_Parabolic_exp - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 798
- Avaliação:
-
- Publicado:
Conselheiro no indicador SAR. Trabalha com ordens pendentes.
|Símbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Período
|4 Horas (H4) 2009.03.02 00:00 - 2009.05.15 00:00 (2009.03.01 - 2009.05.15)
|Modelo
|Pontos de verificação (método muito bruto, os resultados não devem ser tidos em conta)
|Parâmetros
|timeframe=240; step=0.009; maximum=0.2; StopLoss=100; TakeProfit=2000; Lotsi=10; MagicNumber=28081975; Slippage=30; NumberOfTry=5;
|Barras no histórico
|1326
|Modelagem de ticks
|17385
|Qualidade da modelagem
|n/a
|Erros de desfasamento dos gráficos
|25
|Depósito inicial
|50000.00
|Lucro líquido
|44968.00
|Lucro total
|59968.00
|Perda total
|-15000.00
|Rentabilidade
|4.00
|Retorno esperado
|2498.22
|Drawdown absoluto
|1310.00
|Drawdown máximo
|9782.00 (12.13%)
|Drawdown relativo
|12.13% (9782.00)
|Total de transações
|18
|Posições curtas (% de ganhos)
|9 (11.11%)
|Posições longas (% de ganhos)
|9 (22.22%)
|Transações rentáveis (% do total)
|3 (16.67%)
|Transações desfavoráveis (% do total)
|15 (83.33%)
|Maior
|transação rentável
|20000.00
|transação desfavorável
|-1000.00
|Média
|transação rentável
|19989.33
|transação desfavorável
|-1000.00
|Quantidade máxima
|de vitórias consecutivas (lucro)
|1 (20000.00)
|de perdas consecutivas (perda)
|9 (-9000.00)
|Máxima
|lucro consecutivo (número de vitórias)
|20000.00 (1)
|perda consecutiva (número de perdas)
|-9000.00 (9)
|Média
|vitórias consecutivas
|1
|perdas consecutivas
|4
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8926
