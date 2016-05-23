CodeBaseSeções
Conselheiro no indicador SAR. Trabalha com ordens pendentes.


SímboloEURUSD (Euro vs US Dollar)
Período4 Horas (H4) 2009.03.02 00:00 - 2009.05.15 00:00 (2009.03.01 - 2009.05.15)
ModeloPontos de verificação (método muito bruto, os resultados não devem ser tidos em conta)
Parâmetrostimeframe=240; step=0.009; maximum=0.2; StopLoss=100; TakeProfit=2000; Lotsi=10; MagicNumber=28081975; Slippage=30; NumberOfTry=5;

Barras no histórico1326Modelagem de ticks17385Qualidade da modelagemn/a
Erros de desfasamento dos gráficos25




Depósito inicial50000.00



Lucro líquido44968.00Lucro total59968.00Perda total-15000.00
Rentabilidade4.00Retorno esperado2498.22

Drawdown absoluto1310.00Drawdown máximo9782.00 (12.13%)Drawdown relativo12.13% (9782.00)

Total de transações18Posições curtas (% de ganhos)9 (11.11%)Posições longas (% de ganhos)9 (22.22%)

Transações rentáveis (% do total)3 (16.67%)Transações desfavoráveis (% do total)15 (83.33%)
Maiortransação rentável20000.00transação desfavorável-1000.00
Médiatransação rentável19989.33transação desfavorável-1000.00
Quantidade máximade vitórias consecutivas (lucro)1 (20000.00)de perdas consecutivas (perda)9 (-9000.00)
Máximalucro consecutivo (número de vitórias)20000.00 (1)perda consecutiva (número de perdas)-9000.00 (9)
Médiavitórias consecutivas1perdas consecutivas4

