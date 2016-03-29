请观看如何免费下载自动交易
本EA交易基于SAR指标. 用于延迟保证.
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|4 Часа (H4) 2009.03.02 00:00 - 2009.05.15 00:00 (2009.03.01 - 2009.05.15)
|Модель
|Контрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание)
|Параметры
|timeframe=240; step=0.009; maximum=0.2; StopLoss=100; TakeProfit=2000; Lotsi=10; MagicNumber=28081975; Slippage=30; NumberOfTry=5;
|Баров в истории
|1326
|Смоделировано тиков
|17385
|Качество моделирования
|n/a
|Ошибки рассогласования графиков
|25
|Начальный депозит
|50000.00
|Чистая прибыль
|44968.00
|Общая прибыль
|59968.00
|Общий убыток
|-15000.00
|Прибыльность
|4.00
|Матожидание выигрыша
|2498.22
|Абсолютная просадка
|1310.00
|Максимальная просадка
|9782.00 (12.13%)
|Относительная просадка
|12.13% (9782.00)
|Всего сделок
|18
|Короткие позиции (% выигравших)
|9 (11.11%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|9 (22.22%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|3 (16.67%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|15 (83.33%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|20000.00
|убыточная сделка
|-1000.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|19989.33
|убыточная сделка
|-1000.00
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|1 (20000.00)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|9 (-9000.00)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|20000.00 (1)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-9000.00 (9)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|1
|непрерывный проигрыш
|4
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8926
SVS_Trend_v2
PowerTrend V.2Natuseko Protrader 4H 策略
一款基于 Natuseko Protrader 4H 策略的指标
OpenTime
本EA交易会使用户及时在市场上建仓, 买入, 卖出或者锁单. 它也可以在一定时间或者通过跟踪止损进行平仓.ZigAndZag_V2
一款正规发布的基于 ZigAndZag 指标的 EA。