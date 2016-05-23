Usando el indicador de DailyPivot_Shift pueden calcularse los niveles principales basandose en el desplazamiento del principio del dia. Así es posible calcular los niveles mediante la hora local, en lugar de la hora del servidor. Por ejemplo, GMT-8. El indicador de DailyPivot_Shift tampoco tiene las cotizaciones del sábado y el domingo durante el cálculo de los niveles del lunes.





El indicador DailyPivot Points ayuda a la idea de futuros movimientos mercados, a diferencia de otras herramientas que suelen estar detrás del mercado. La información que ha estado disponible durante el día anterior se utiliza para calcular los puntos de referencia para las tendencias a corto del día actual.



Pivot Point (PP) es el punto de equilibrio, un nivel en que gravita el precio durante el día. Después de haber conseguido tres valores del día anterior (alto, bajo, cierre), se pueden calcular 13 niveles para timeframes más pequeños: punto de balance, 6 niveles de resistencia y 6 niveles de soporte. Estos niveles se denominan puntos de referencia. Los puntos de referencia permiten la fácil determinación de los cambios en la tendencia en corta. Lo más importantes son los tres valores siguientes: pivot point levels, Resistance1 (RES1.0), y Support1 (SUP1.0). When the price moves between these values, breaks are often to be seen in the movement, even returns.



Así, el indicador DailyPivot Points:



pronósticos del rango de fluctuaciones de precios;



muestra donde se puede detener el precio;



muestra el posible punto de cambio en la dirección del movimiento del precio.



Si en la actualidad el mercado se abre por encima del nivel del punto de pivote, esto es una señal para la apertura de posición larga. Si el mercado se abre por debajo del nivel de punto de pivote, ese día actual está favoreciendo la apertura de posición corta.

La técnica de usar puntos de pivote consiste en seguir y detectar las vueltas probable o breakdowns en el precio de choque de los niveles de resistencia RES1.0 o soporte SUP1.0. En el momento de llegar a niveles de RES2.0, RES3.0 o SUP2.0, SUP3.0, el mercado normalmente ha sido normalmente de sobrecompra o sobreventa, por lo que estos niveles se utilizan sobre todo para los niveles de salida.