CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

AMA and AMAsig - indicador para MetaTrader 4

Collector | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
989
Ranking:
(9)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

    Indicador AMA y AMAsig.





Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8847

Fractals_Price Fractals_Price

El indicador de precio de niveles fractales.

ADX System ADX System

Asesor Experto ADX_System.

DailyPivot Shift DailyPivot Shift

Usando el indicador de DailyPivot_Shift pueden calcularse los niveles principales basandose en el desplazamiento del principio del día

SVS_Trend_v2 SVS_Trend_v2

PowerTrend V.2