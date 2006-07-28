Индикатор DailyPivot_Shift отличается от обычного DailyPivot индикатора тем, что основные уровни могут быть рассчитаны со сдвигом начала дня. Таким образом можно рассчитать уровни на основании локального, а не серверного времени, например, GMT-8. Также данный индикатор не учитывает информацию о субботних и воскресных котировках при построении уровней в понедельник. DailyPivot Shift



Pivot Point (PP) это точка равновесия – уровень, к которому тяготеет цена в течении дня. Имея три значения за предыдущий день: максимум, минимум и цену закрытия, вычисляются 13 уровней для более мелких таймфремов: точка равновесия, 6 уровней сопротивления и 6 уровней поддержки. Данные уровни называются опорными точками. Опорные точки позволяют легко определить изменение направления малого тренда. Наиболее важны три значения - уровни точки равновесия, Resistance1 (RES1.0) и Support1 (SUP1.0). При движении цены между этими значениями часто видны паузы в движении, иногда даже возврат.

Таким образом индикатор DailyPivot:



предсказывает диапазон колебаний цен;



показывает, где цена может остановиться;



показывает возможные точки изменения направления движения цены.



Если рынок в текущий день открывается над точкой равновесия, то это является сигналом для открытия длинных позиций. Если рынок открывается ниже точки равновесия, то текущий день является благоприятствующим для открытия коротких позиций.