Mit diesem Indikator "DailyPivot_Shift" können Pivot-Punkte mit einem verschobenen Tagesanfangszeitpunkt berechnet werden. Somit ist es möglich als Berechnungsgrundlage die lokale Zeit anstelle der Serverzeit zu benutzen. Zum Beispiel, GMT-8. Der Indikator berücksichtigt auch, dass er Montags nicht Werte von Samstag oder Sonntag verwendet.





Anders als andere Indikatoren, die normalerweise dem Markt hinterher hängen, erhalten Sie mit den DailyPivot Punkten eine Vorstellung von der zukünftigen Entwicklung des Marktes. Aus Informationen der Kursentwicklung des vorangegangenen Tages werden Referenzpunkte für kurzfristige Trends im aktuellen Tag berechnet.



Pivot Point (PP) Ist ein Mittelpunkt, beziehungsweise ein Level, um welchen sich der Preis im Tagesverlauf bewegen kann. Aus den drei Werten des Vortages (Hoch- Tief- und Schlusskurs) kann man 13 neue Ebenen für kleinere Timeframes berechnen: den Mittelpunkt, 6 Widerstandslinien und 6 Unterstützungslinien. Diese Ebenen werden Referenzpunkte genannt. Diese Referenzpunkte erlauben eine relativ einfache Bestimmung der Kursbewegungen innerhalb eines kurzfristigen Trendes. Die wichtigsten drei Werte sind: Die Pivot-Punkt-Ebene, Widerstand1 (RES1.0), und Unterstützung1 (SUP1.0). Wenn der Preis zwischen diesen Werten schwankt, kann man an diesen Punkten oftmals ein plötzliches Anhalten, so wie auch eine Kursumkehr beobachten.



Nun zum DailyPivot Points Indikator:



Vorhersage über die Handelsspanne der zukünftigen Kursbewegung;



Zeigt, wo der Kurs möglicherweise stoppen könnte;



Zeigt, wo mögliche Trendwechsel auftreten können.



Wenn der Markt am aktuellen Tag oberhalb des Pivot-Punktes öffnet, ist das ein Zeichen um eine Long-Position zu öffnen. Wenn der Markt am aktuellen Tag unterhalb des Pivot-Punktes öffnet, ist das ein Zeichen um eine Short-Position zu öffnen.

Die technische Verwendung von Pivot-Punkten besteht darin, mögliche Wendepunkte zu erkennen, in den Momenten, wo der Preis den Bereich der Widerstand-(RES1.0) oder Unterstützungslinien (SUP1.0) berührt. In dem Moment wo der Kurs die Ebenen von RES2.0, RES3.0 oder SUP2.0, SUP3.0 erreicht, hat der Markt normalerweise einen überkauften oder überverkauften Status und dann werden diese Ebenen in den meisten Fällen als Ausstiegspunkte verwendet.