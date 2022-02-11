당사 팬 페이지에 가입하십시오
DailyPivot Shift - MetaTrader 4용 지표
DailyPivot_Shift 지표를 사용하여 주요 수준을 쉬프트된 하루의 개장을 기반으로 계산할 수 있습니다. 따라서 서버 시간 대신 현지 시간을 사용하여 레벨을 계산하는 것이 가능합니다. 예를 들면, GMT-8. 또한 DailyPivot_Shift 지표는 월요일의 수준을 계산하기 위한 토요일과 일요일의 쿼트를 사용하지 않습니다.
DailyPivot Points 지표는 일반적으로 후행성의 다른 도구와 달리 미래 시장의 움직임에 대한 아이디어를 얻는 데 도움이 됩니다. 이전 일의 정보는 당일의 단기 추세를 살펴보는 기준을 계산하는 데 사용됩니다.
PP(Pivot Point)는 균형점으로 하루 동안 가격이 좌우되는 지점입니다. 전날의 세 가지 값(고가, 저가, 종가)이 있으면 더 작은 기간에 대해 균형점, 6개 저항 지점 및 6개 지지 지점에 대해 13개 지점을 계산할 수 있습니다. 이러한 지점을 참조점이라고 합니다. 이들 참조 지점을 사용하면 단기 추세의 변화를 쉽게 결정할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 피벗 포인트 레벨, Resistance1(RES1.0) 및 Support1(SUP1.0)의 세 가지 값입니다. 가격이 이 값들 사이에서 움직일 때 종종 움직임에서 휴지기나 수익을 볼 수 있습니다.
따라서 DailyPivot Points 지표는 다음과 같습니다.
가격 변동 범위 예측;
가격이 멈출 수 있는 위치를 보여줍니다.
가격의 방향이 변화할 가능성 있는 지점을 보여줍니다.
당일 시장이 피봇 포인트 레벨보다 높은 곳에서 열리면 이는 롱 포지션에 진입하는 신호입니다. 시장이 피봇 포인트 수준 아래에서 열리면 해당 당일은 매도 포지션을 보유하는 것이 유리합니다.
