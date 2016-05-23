Participe de nossa página de fãs
DailyPivot Shift - indicador para MetaTrader 4
O indicador DailyPivot_Shift difere do indicador convencional DailyPivot na medida em que os níveis podem ser calculados com deslocamento desde o início do dia. Assim, é possível calcular os níveis na base do tempo local, e não dependendo da hora do servidor, por exemplo, GMT-8. Além disso, este indicador não considera informações sobre cotações do fim de semana, ao construir níveis na segunda-feira.
DailyPivot Shift
O Pivot Point (PP) é um ponto de equilíbrio, nível ao qual o preço tende no percurso do dia. Com os três valores do dia anterior: máximo, mínimo e o preço de fechamento, calculam-se 13 níveis para timeframes menores: o ponto de equilíbrio, 6 níveis de resistência e 6 de níveis de apoio. Estes níveis são chamados de pontos de referência. Os pontos de referência permitem definir facilmente a mudança de direção de uma pequena tendência. A três valores mais importante são os níveis do ponto de equilíbrio, Resistance1 (RES1.0) e Support1 (SUP1.0). Quando o movimento de preços se encontra entre esses valores, muitas vezes são visíveis as pausas no movimento e, às vezes, o retorno.
Assim, o indicador DailyPivot:
prevê uma gama de flutuações de preços;
mostra onde pode ficar o preço;
mostra os possíveis pontos de alteração da direção do movimento do preço.
Se o mercado, no dia atual, abrir acima do ponto de equilíbrio, isto será um sinal para a abertura de uma posição longa. Se o mercado abrir abaixo do ponto de equilíbrio, então o dia atual é favorável para a abertura de uma posição curta.
A técnica de utilização de pontos consiste em rastrear possíveis pivôs ou reversões, quando o preço atinge o ponto de resistência RES1.0 ou de apoio SUP1.0. Quando o preço atinge o nível RES2.0, RES3.0 ou SUP2.0, SUP3.0, o mercado, geralmente, tende a ser sobre-comprado ou sobre-vendido, de modo que estes níveis são usados principalmente como níveis de saída.
