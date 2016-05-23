Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Fractals_Price - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1561
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8842
ADX System
Asesor Experto ADX_System.Revers
Script reverso.
AMA and AMAsig
Indicador AMA y AMAsig.DailyPivot Shift
Usando el indicador de DailyPivot_Shift pueden calcularse los niveles principales basandose en el desplazamiento del principio del día