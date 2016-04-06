CodeBaseKategorien
Expert Advisors

AIS4 Trade Machine - Experte für den MetaTrader 4

AIRAT SAFIN
AIS4 Trade Machine


Modifikation: 40000
Veröffentlichungsdatum: 2009.04.07


Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net


Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais


Free Open Source Software


AIS4 Trade Machine: Features

1. Live Trading mode: Handeln in Echtzeit mit automatischem Risikomanagement
2. SuperTrainer mode: Handeln sie im Strategie-Tester wie in Echtzeit

