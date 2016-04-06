Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
AIS4 Trade Machine - Experte für den MetaTrader 4
Ansichten:
- 878
Rating:
-
Veröffentlicht:
AIS4 Trade Machine
Modifikation: 40000
Veröffentlichungsdatum: 2009.04.07
Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net
Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais
Free Open Source Software
AIS4 Trade Machine: Features
1. Live Trading mode: Handeln in Echtzeit mit automatischem Risikomanagement
2. SuperTrainer mode: Handeln sie im Strategie-Tester wie in Echtzeit
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8812
