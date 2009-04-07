CodeBaseРазделы
Советники

AIS4 Trade Machine - эксперт для MetaTrader 4

AIRAT SAFIN | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
7025
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
AIS4TM.MQ4 (215.04 KB)
AIS4TMIE.TXT (20.26 KB)
AIS4TMIR.TXT (22.15 KB)
AIS4TMML.TXT (18.18 KB)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
AIS4 Trade Machine


Modification: 40000
Release Date: 2009.04.07


Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net


Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais


Free Open Source Software


AIS4 Trade Machine: Свойства

1. Режим "Live Trading": ручная торговля в реальном времени с автоматическим управлением рисками
2. Режим "SuperTrainer": ручная торговля в Тестере стратегий

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8812

