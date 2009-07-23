请观看如何免费下载自动交易
AIS4 Trade Machine - MetaTrader 4EA
-
5818
- 等级:
-
已发布:
已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
AIS4 Trade Machine
Modification: 40000
Release Date: 2009.04.07
Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net
Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais
Free Open Source Software
AIS4 Trade Machine: Features
1. Live Trading mode: trade in real time with automatic risk management
2. SuperTrainer mode: trade in Tester just like in real time
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8812
