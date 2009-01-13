Индикатор использует НЧ фильтр Ходрика-Прескота для предсказания будущих цен

Присутствие на графике MACD не обязательно. Однако, если будет установлен стандартный MACD, то линии дивергенции будут рисоваться и на графике и на индикаторе, и индикатор будет использовать настройки MACD.