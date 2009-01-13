Ставь лайки и следи за новостями
ds_HDiv_OsMA_01 - Еще один любительский индикатор по скрытой дивергенции OsMA - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров: 10963
- 10963
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Рисует скрытую дивергенцию по OsMA.
Пару процедур, пардон, (рисование линий) выдраны из FX5_divirgence...
На графике цены рисуются точки в реальном моменте обнаружения сигнала.
Да, и считаю это правильным, рисовать сигнал на нулевом баре - на графике сразу видна реальность!
У кого получается с СД, отзовитесь...
