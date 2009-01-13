CodeBaseРазделы
ds_HDiv_OsMA_01 - Еще один любительский индикатор по скрытой дивергенции OsMA - индикатор для MetaTrader 4

Рисует скрытую дивергенцию по OsMA.

Пару процедур, пардон, (рисование линий) выдраны из FX5_divirgence...

На графике цены рисуются точки в реальном моменте обнаружения сигнала.

Да, и считаю это правильным, рисовать сигнал на нулевом баре - на графике сразу видна реальность!

У кого получается с СД, отзовитесь...

