ds_HDiv_OsMA_01 - Ein weiterer Avocational Indicator von Hidden Divergence von OsMA - Indikator für den MetaTrader 4

Er zeichnet die versteckte Divergenz von OsMA.

Einige Prozeduren (Zeichnen von Linien) wurden hier entnommen: FX5_divirgence...

Die Punkte werden in dem Moment wo das Signal auftritt, in den Charts gezeichnet.

Ja ich denke schon, dass es richtig ist ein Signal an der Zero-Bar zu zeichnen, denn der Chart gibt ja auch die Realität wieder!

An diejenigen die hiermit (HD) erfolgreich arbeiten: bitte gebt mir eine Rückmeldung.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8668

