Er zeichnet die versteckte Divergenz von OsMA.

Einige Prozeduren (Zeichnen von Linien) wurden hier entnommen: FX5_divirgence...

Die Punkte werden in dem Moment wo das Signal auftritt, in den Charts gezeichnet.

Ja ich denke schon, dass es richtig ist ein Signal an der Zero-Bar zu zeichnen, denn der Chart gibt ja auch die Realität wieder!



An diejenigen die hiermit (HD) erfolgreich arbeiten: bitte gebt mir eine Rückmeldung.

