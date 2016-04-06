Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ds_HDiv_OsMA_01 - Ein weiterer Avocational Indicator von Hidden Divergence von OsMA - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1382
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Er zeichnet die versteckte Divergenz von OsMA.
Einige Prozeduren (Zeichnen von Linien) wurden hier entnommen: FX5_divirgence...
Die Punkte werden in dem Moment wo das Signal auftritt, in den Charts gezeichnet.
Ja ich denke schon, dass es richtig ist ein Signal an der Zero-Bar zu zeichnen, denn der Chart gibt ja auch die Realität wieder!
An diejenigen die hiermit (HD) erfolgreich arbeiten: bitte gebt mir eine Rückmeldung.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8668
A Good EA by Paraboliс and Fibo Lines
Ein Scalping-Tool mit Parabolic und Fibonacci.HP Extrapolator
Dieser Indikator verwendet den Hodrick-Prescott low-frequency Filter um zukünftige Preise zu prognostizieren
AIS1 Trading Robot
Trading RobotAroon Horn
Aroon Horn Indikator.