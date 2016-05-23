Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Informative Indicator - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 806
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
It shows the levels: SPREAD and STOPLEVEL - the minimum allowed levels of the StopLoss/TakeProfit in points.
It informs if these values are changed.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8652
