CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Informative Indicator - indicador para MetaTrader 4

Iurii Tokman | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
806
Avaliação:
(4)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

It shows the levels: SPREAD and STOPLEVEL - the minimum allowed levels of the StopLoss/TakeProfit in points.

It informs if these values are changed.



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8652

Indicador RAVI (modificações) Indicador RAVI (modificações)

Indicador de tendência RAVI (Range Action Verification Index) criado por T.Chandom.

FXTHeader FXTHeader

Descrição do título do arquivo FTX, funções de leitura e gravação de cabeçalho.

BO BO

Oscilador

simple csv2fxt simple csv2fxt

Conversor simples a partir de csv para fxt