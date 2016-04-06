Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Informative Indicator - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 739
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Hier werden die folgenden Ebenen angezeigt: SPREAD und STOPLEVEL - Die minimal erlaubten Levels von StopLoss/TakeProfit in Punkten.
Man wird automatisch informiert wenn sich diese Werte ändern.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8652
Indicator RAVI (Modification)
Der Trend Indikator RAVI (Range Action Verification Index) erfunden von T. Chand.FXTHeader
Beschreibung des FXT Datei-Headers, Funktionen für das Lesen und Schreiben dieses Headers.
BO
Oszillator.simple csv2fxt
Einfacher csv-to-fxt Converter