Indikatoren

Informative Indicator - Indikator für den MetaTrader 4

Hier werden die folgenden Ebenen angezeigt: SPREAD und STOPLEVEL - Die minimal erlaubten Levels von StopLoss/TakeProfit in Punkten.

Man wird automatisch informiert wenn sich diese Werte ändern.



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8652

