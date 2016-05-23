Para o indicador usa-se a diferença de 2 médias móveis calculada em porcentagem.

RAVI = 100*(SMA(7) - SMA(65)) / SMA(65)

T. Chand recomenda as seguintes linhas de referência para o indicador: mais-menos 0.3 porcento, ou mais-menos 0.1% porcento (dependendo do mercado). Quando o cruzamento do indicador é superior à linha de referência para cima, considera-se ter começado uma tendência para cima. Quando o cruzamento do indicador é superior à linha de referência para baixo, considera-se ter começado uma tendência para baixo. A tendência para cima considera-se salva, enquanto a linha RAVI continuar a subir. A tendência para baixo, respetivamente, enquanto a RAVI continuar a cair. Assim que o indicador se reverter até à linha de zero, considera-se que a tendência foi interrompida e começou o canal. Mas se o indicador voltar a cair, sem ter sido inserido no intervalo entre as linhas de referência, considera-se que a tendência foi renovada.

Em si, o indicador proposto é muito simples e quase idêntico ao Oscilador de Preços e МАCD. O uso do indicador de convergência-divergência das taxas de câmbio é único na qualidade de indicador de tendência, prestando atenção, especialmente, à divergência e não ao cruzamento das médias.

Nesta modificação, as áreas de tendência de alta são destacadas em verde, e as áreas da tendência de baixa em cor vermelho. As áreas sem tendência ou de incerteza são destacadas em cinza. As cores podem ser alteradas pelo usuário.