Indicador RAVI (modificações) - indicador para MetaTrader 4
Para o indicador usa-se a diferença de 2 médias móveis calculada em porcentagem.
RAVI = 100*(SMA(7) - SMA(65)) / SMA(65)
T. Chand recomenda as seguintes linhas de referência para o indicador: mais-menos 0.3 porcento, ou mais-menos 0.1% porcento (dependendo do mercado). Quando o cruzamento do indicador é superior à linha de referência para cima, considera-se ter começado uma tendência para cima. Quando o cruzamento do indicador é superior à linha de referência para baixo, considera-se ter começado uma tendência para baixo. A tendência para cima considera-se salva, enquanto a linha RAVI continuar a subir. A tendência para baixo, respetivamente, enquanto a RAVI continuar a cair. Assim que o indicador se reverter até à linha de zero, considera-se que a tendência foi interrompida e começou o canal. Mas se o indicador voltar a cair, sem ter sido inserido no intervalo entre as linhas de referência, considera-se que a tendência foi renovada.
Em si, o indicador proposto é muito simples e quase idêntico ao Oscilador de Preços e МАCD. O uso do indicador de convergência-divergência das taxas de câmbio é único na qualidade de indicador de tendência, prestando atenção, especialmente, à divergência e não ao cruzamento das médias.
Nesta modificação, as áreas de tendência de alta são destacadas em verde, e as áreas da tendência de baixa em cor vermelho. As áreas sem tendência ou de incerteza são destacadas em cinza. As cores podem ser alteradas pelo usuário.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8650
