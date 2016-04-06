In diesem Indikator werden prozentual berechnete gleitende Durchschnitte verwendet.

RAVI = 100*(SMA(7) - SMA(65)) / SMA(65)

T. Chand empfiehlt die folgenden Signallinien für diesen Indikator: plus/minus 0.3 % oder plus/minus 0.1% (in Abhängigkeit des Marktes). Wenn der Indikator die obere Signallinie nach oben hin schneidet, geht man davon aus dass ein ansteigender Trend begonnen hat. Wenn der Indikator die untere Signallinie nach unten hin schneidet, geht man davon aus dass ein abfallender Trend begonnen hat. Man sagt, dass der Trend anhält solange die RAVI line weiter steigt. Und solange die RAVI line fällt, hält der Abwärtstrend an. Sobald der Indikator wieder zur Nulllinie zurückkehrt, geht man davon aus, dass der Trend nun beendet ist und ein Kanal beginnt. Aber wenn der Indikator wieder dreht ohne den Bereich zwischen den Signallinien betreten zu haben, geht man davon aus, dass der Trend sich erneuert hat.

Der hier vorgeschlagen Indikator ist relativ simpel und ist fast identisch mit dem Price Oscillator und dem MACD. Sie verwenden gemeinsam den "Exponent of conergence-divergence of the rate" Als einen Trend-Anzeiger, mit einem Hauptaugenmerk auf die Divergenz und nicht auf die Schneidung der gleitenden Durchschnitte.

In dieser modifizierten Variante wird die bullische Region in grün markiert und die Region des bearishen Bereiches ist rot. Die Bereiche ohne Trend sind grau. Die Farben können nach Belieben geändert werden.