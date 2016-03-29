指标中使用了两个以百分比计算的移动平均.

RAVI = 100*(SMA(7) - SMA(65)) / SMA(65)

T. Chand 推荐了在指标中使用如下信息线: 正负百分之 0.3 或正负百分之0.1 (根据市场). 当指标向上穿过了上方的信息线时就认为上升趋势的开始. 当指标向下穿过了下方的信息线时就认为下跌趋势的开始. 趋势会随着RAVI线的上升而持续. 对应地, 下跌趋势随着RAVI线的下降而持续. 一旦指标开始回头走到零线, 就认为趋势结束, 开始通道模式. 但是如果指标再次回头并且没有经过信息线之间的区域, 就认为趋势继续了.

这里的指标本身很简单, 几乎和价格震荡指标以及 MACD 一样. 它的独特之处在于使用了指数级的汇总-分离比率作为趋势的指示, 把注意力集中到分离上而不是移动平均的交叉上.

在本次的修改版中, 牛势趋势使用绿色标记, 而熊势趋势的范围使用红色标记. 没有趋势或者不确定性的区域是灰色的. 这些颜色可以根据用户喜好而修改.