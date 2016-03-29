代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

RAVI 指标(修改版) - MetaTrader 4脚本

caspermax | Chinese English Русский Español Deutsch Português
显示:
5658
等级:
(5)
已发布:
已更新:
RAVI.mq4 (2.97 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

指标中使用了两个以百分比计算的移动平均.


RAVI = 100*(SMA(7) - SMA(65)) / SMA(65)



T. Chand 推荐了在指标中使用如下信息线: 正负百分之 0.3 或正负百分之0.1 (根据市场). 当指标向上穿过了上方的信息线时就认为上升趋势的开始. 当指标向下穿过了下方的信息线时就认为下跌趋势的开始. 趋势会随着RAVI线的上升而持续. 对应地, 下跌趋势随着RAVI线的下降而持续. 一旦指标开始回头走到零线, 就认为趋势结束, 开始通道模式. 但是如果指标再次回头并且没有经过信息线之间的区域, 就认为趋势继续了.



这里的指标本身很简单, 几乎和价格震荡指标以及 MACD 一样. 它的独特之处在于使用了指数级的汇总-分离比率作为趋势的指示, 把注意力集中到分离上而不是移动平均的交叉上.



在本次的修改版中, 牛势趋势使用绿色标记, 而熊势趋势的范围使用红色标记. 没有趋势或者不确定性的区域是灰色的. 这些颜色可以根据用户喜好而修改.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8650

相关 相关

指标目的在于搜索不同品种之间的相关性。它可在图表上叠加另一品种, 以便目测不同品种之间的相关性。

DayBorders. 由 Larry Williams 提出的, 按照前一个自然日的边界进行交易。 DayBorders. 由 Larry Williams 提出的, 按照前一个自然日的边界进行交易。

脚本自动绘制自然日开盘/收盘的时间线, 以及日内的开盘/收盘线。

ZZ_Ensign_Fibo ZZ_Ensign_Fibo

就像在 Ensign 里使用的之字折线, 但略有不同 (v1)。显示静态/动态斐波那契, 和安德鲁草叉。

模糊逻辑 模糊逻辑

一款在模糊逻辑基础上的决策制定 EA。在分类和等级结果开发期间, 使用了 A. Nedosekin (http://sedok.narod.ru/scoring_USA.html) 的素材。