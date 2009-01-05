Для индикатора используется разница 2 скользящих средних вычисленная в процентах.

RAVI = 100*(SMA(7) - SMA(65)) / SMA(65)

Т.Чанд рекомендует следующие справочные линии для индикатора: плюс-минус 0.3 процента, либо плюс-минус 0.1% процент (в зависимости от рынка). При пересечения индикатором верхней справочной линии вверх, считается, что начался тренд вверх. При пересечении индикатором нижней справочной линии вниз считается, что начался тренд вниз. Тренд вверх считается сохраняющимся, пока линия RAVI продолжает расти. Тренд вниз, соответственно - пока RAVI продолжает падать. Как только индикатор разворачивается к нулевой линии - считается, что тренд прекратился, начался канал. Но если индикатор вновь развернется, не войдя в промежуток между справочными линиями, считается, что тренд возобновился.

Сам по себе предложенный индикатор весьма прост и почти идентичен Ценовому Осциллятору и МАCD. Уникальным является использование показателя схождения-расхождения курса в качестве трендового указателя, обращая внимание именно на расхождение, а не на пересечение средних.

В данной модификации области бычьего тренда выделены зеленым цветом, а области медвежьего - красным. Бестрендовые области или зоны неопределенности - серого цвета. Цвета могут быть изменены по желанию пользователя.