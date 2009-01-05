CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Индикатор RAVI (модификация) - индикатор для MetaTrader 4

caspermax | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
12565
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Для индикатора используется разница 2 скользящих средних вычисленная в процентах.


RAVI = 100*(SMA(7) - SMA(65)) / SMA(65)



Т.Чанд рекомендует следующие справочные линии для индикатора: плюс-минус 0.3 процента, либо плюс-минус 0.1% процент (в зависимости от рынка). При пересечения индикатором верхней справочной линии вверх, считается, что начался тренд вверх. При пересечении индикатором нижней справочной линии вниз считается, что начался тренд вниз. Тренд вверх считается сохраняющимся, пока линия RAVI продолжает расти. Тренд вниз, соответственно - пока RAVI продолжает падать. Как только индикатор разворачивается к нулевой линии - считается, что тренд прекратился, начался канал. Но если индикатор вновь развернется, не войдя в промежуток между справочными линиями, считается, что тренд возобновился.



Сам по себе предложенный индикатор весьма прост и почти идентичен Ценовому Осциллятору и МАCD. Уникальным является использование показателя схождения-расхождения курса в качестве трендового указателя, обращая внимание именно на расхождение, а не на пересечение средних.



В данной модификации области бычьего тренда выделены зеленым цветом, а области медвежьего - красным. Бестрендовые области или зоны неопределенности - серого цвета. Цвета могут быть изменены по желанию пользователя.

Billy expert Billy expert

Эксперт использует определенный рисунок свеч и стохастик.

Ценовой осцилятор ДиНаполи Ценовой осцилятор ДиНаполи

Новая версия известного и простого индикатора созданного Джоном ДиНаполи. Он отличается от других индикаторов подобного типа тем, что умеет просчитывать и отображать уровни перекупленности и перепроданности.

ChangeObjectsColor ChangeObjectsColor

Скрипт позволяет изменить цвет указанных объектов на заданный.

Информационный индикатор Информационный индикатор

Указывает на уровни: SPREAD и STOPLEVEL-минимально допустимый уровень стоп-лосса/тейк-профита в пунктах. Информирует при изменении этих величин.