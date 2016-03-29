请观看如何免费下载自动交易
RSIColored_v1, DivPeakTroughRSI_SW - MetaTrader 4脚本
MTrendLine 是参考趋势线挂单非常方便的自动调节器
您可能经常需要移动您参考趋势线所设置的挂单, 这会需要您很多时间. 这就是为什么开发了这个EA (半自动) , 它会跟踪趋势线并移动挂单Burg 推算器
本EA使用了Burg的线性预测方法, 使用了我的 Extrapolator.mq4 指标.
DiNapoli 价格振荡指标
Joe DiNapoli 所创建的著名而简单的指标的新版本. 它与同类型其他指标不同, 因为它计数和显示了超买和超卖水平.烛形模式
当烛形模式持续出现或反转时提供可视可听的提醒.