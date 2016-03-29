您可能经常需要移动您参考趋势线所设置的挂单, 这会需要您很多时间. 这就是为什么开发了这个EA (半自动) , 它会跟踪趋势线并移动挂单

本EA使用了Burg的线性预测方法, 使用了我的 Extrapolator.mq4 指标.