指标

RSIColored_v1, DivPeakTroughRSI_SW - MetaTrader 4脚本

Алексей | Chinese English Русский Español Deutsch Português
首先我们把 ind_RSIColored_v1 附加到图表, 然后使用鼠标把 ind_DivPeakTroughRSI_SW_v1 移动到同一窗口中.


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8619

