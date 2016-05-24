Participe de nossa página de fãs
RSIColored_v1, DivPeakTroughRSI_SW - indicador para MetaTrader 4
- 1041
Primeiro de tudo, anexe o ind_RSIColored_v1, mova o ind_DivPeakTroughRSI_SW_v1 para a mesma janela usando o mouse.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8619
Muitas vezes você tem que mover a ordem pendente a cada hora, em referência à linha de tendência e constrange você em relação a seu tempo. É por isso que este EA (semi-automático) foi desenvolvido, ele alivia totalmente o rastreamento da linha de tendência e a alteração da ordem pendenteTSI-Osc
Oscilador TSI.
Nova versão do famoso indicador e simples criado por Joe DiNapoli. Ele é diferente do resto destes tipos de indicadores, porque ele poderia contar e mostrar os níveis de sobrecompra e sobrevenda.StochPosition
StochPosition is an indicator for MetaTrader 4 based on Stochastic Indicator, which shows the position and direction of Stochastic in M5 timeframe up to W1 timeframe.