CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RSIColored_v1, DivPeakTroughRSI_SW - индикатор для MetaTrader 4

Алексей | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
9157
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Сначала присоединяем файл ind_RSIColored_v1, затем мышкой перетаскиваем в тоже окно ind_DivPeakTroughRSI_SW_v1. 


A Sample: Chart metrics A Sample: Chart metrics

Пример измерений текущих свойств главного окна графика

A Sample: Lot size computing A Sample: Lot size computing

Пример расчета размера операции

A Sample: Tick counter A Sample: Tick counter

Пример проверки открытия бара с одновременным подсчетом тиков

A System: Championship 2008 Revised Edit A System: Championship 2008 Revised Edit

Автоматическая торговая система