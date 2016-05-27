CodeBaseSecciones
Oscilador de precio DiNapoli - indicador para MetaTrader 4

Existe la posibilidad de:

  • elegir la cantidad de barras para el cálculo en la fórmula
  • elegir el tipo de media usada en los cálculos
  • elegir el precio (open, close, high, low), usado en los cálculos
  • elegir el desplazamiento de la media
  • calcular y representar los niveles de sobrecompra y sobreventa (60% y 100%)

Los niveles se calculan con la ayuda de una fórmula especial en la que se usa la función de desviación estándar. Al mismo tiempo, los niveles se representan correctamente y los resultados coinciden con los obtenidos al usar los métodos manuales. Los factores de los niveles se han seleccionado especialmente y son los más favorables para nosotros.

Requisitos:

  • La opción 'Show object description' deberá estar activada
  • En caso de que necesite que dos indicadores se representen en una ventana, DPO debe ser añadido en primer lugar

DPO example

RSIColored_v1, DivPeakTroughRSI_SW RSIColored_v1, DivPeakTroughRSI_SW

Divergencia de RSI, continuación del tema de la divergencia.

MTrendLine es un autorregulador muy cómodo de órdenes pendientes con respecto a la línea de tendencia MTrendLine es un autorregulador muy cómodo de órdenes pendientes con respecto a la línea de tendencia

Con frecuencia nos vemos obligados a desplazar órdenes pendientes cada hora con respecto a la línea de tendencia, lo que requiere tiempo, por eso he hecho un asesor (semiautomático), que libra al tráder de las tareas de seguimiento de la línea de tendencia y la reubicación de órdenes pendientes.

Candle Patterns Candle Patterns

Alertas visuales y acústicas al aparecer modelos de velas de viraje o continuación.

Swing Point Highs and Lows Swing Point Highs and Lows

This indicator helps to determine swing point highs and swing point lows.