Oscilador de precio DiNapoli - indicador para MetaTrader 4
Existe la posibilidad de:
- elegir la cantidad de barras para el cálculo en la fórmula
- elegir el tipo de media usada en los cálculos
- elegir el precio (open, close, high, low), usado en los cálculos
- elegir el desplazamiento de la media
- calcular y representar los niveles de sobrecompra y sobreventa (60% y 100%)
Los niveles se calculan con la ayuda de una fórmula especial en la que se usa la función de desviación estándar. Al mismo tiempo, los niveles se representan correctamente y los resultados coinciden con los obtenidos al usar los métodos manuales. Los factores de los niveles se han seleccionado especialmente y son los más favorables para nosotros.
Requisitos:
- La opción 'Show object description' deberá estar activada
- En caso de que necesite que dos indicadores se representen en una ventana, DPO debe ser añadido en primer lugar
DPO example
