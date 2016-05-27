Existe la posibilidad de:

elegir la cantidad de barras para el cálculo en la fórmula

elegir el tipo de media usada en los cálculos

elegir el precio (open, close, high, low), usado en los cálculos

elegir el desplazamiento de la media



calcular y representar los niveles de sobrecompra y sobreventa (60% y 100%)

Los niveles se calculan con la ayuda de una fórmula especial en la que se usa la función de desviación estándar. Al mismo tiempo, los niveles se representan correctamente y los resultados coinciden con los obtenidos al usar los métodos manuales. Los factores de los niveles se han seleccionado especialmente y son los más favorables para nosotros.

Requisitos:

La opción 'Show object description' deberá estar activada



En caso de que necesite que dos indicadores se representen en una ventana, DPO debe ser añadido en primer lugar

DPO example