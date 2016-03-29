加入我们粉丝页
更新:
12/26/2008 - 改正了手数计算函数
本EA使用了 Burg 的线性预测方法. 线性预测是基于这样的想法, 对过去的数据使用线性函数进行计算来预测未来的数值. 假定我们有了一些价格 x[0]..x[n-1] 的数值, 其中索引越大是越近的价格. 未来价格 x[n] 的计算为
x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)
其中 a[i=1..p] - coefficients of the model(模型系数), p - order of the model(模型顺序). Burg 的方法通过训练最后的n-p个柱的均方差来计算 a[] 系数.
输入数据为:
MaxRisk - 所有同步交易的最大风险
ntmax - 同方向上的最大交易数
MinProfit - 预测价格最小差多少才建仓
MaxLoss - 预测价格最大差多少就亏损平仓
TakeProfit - 获利
StopLoss - 止损
TrailingStop - 跟踪止损
PastBars - 用于未来预测的过去柱数
ModelOrder - Burg 模型中的顺序分数, 用于过去的柱, 范围 (0..1)
UseMOM - 打开输入数据的趋势: mom(i)=log[p(i)/p(i-1)]
UseROC - 打开输入数据的趋势: roc=100*(p(i)/p(i-1)-1)
同时 UseMOM 和 UseROC 之中只有一个可以为 true, 也就是说 UseMOM=true 和 UseROC=true 是不允许的.
作为充分优化的EA， Burg 推算器在训练过的柱上能够很好工作. 没有持续重新优化, EA会一直亏损.
|交易品种
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|时段
|4 Hours (H4) 2007.12.03 00:00 - 2008.12.02 20:00 (2007.12.03 - 2008.12.03)
|模式
|每一订单 (最精确的方法, 基于可用的最小时段)
|参数
|MaxRisk=0.5; ntmax=5; MinProfit=160; MaxLoss=130; TakeProfit=0; StopLoss=180; TrailingStop=10; PastBars=200; ModelOrder=0.37; UseMOM=true; UseROC=false;
|测试柱数
|2584
|建模订单数
|3936616
|建模质量
|n/a
|图表匹配错误
|5263
|初始存款
|10000.00
|总利润
|2150865.30
|毛利
|3755013.80
|毛损
|-1604148.50
|利润因子
|2.34
|期待收益
|8467.97
|绝对回撤
|2463.43
|最大回撤
|763930.92 (38.56%)
|相对回撤
|70.14% (47506.11)
|交易总数
|254
|卖出仓位 (获胜 %)
|92 (71.74%)
|买入仓位 (获胜 %)
|162 (82.72%)
|获利交易 (% 总数)
|200 (78.74%)
|亏损交易 (% 总数l)
|54 (21.26%)
|最大
|获利交易
|314280.00
|亏损交易
|-90000.00
|平均
|获利交易
|18775.07
|亏损交易
|-29706.45
|最大
|连续获胜 (资金利润)
|26 (21889.31)
|连续亏损 (亏损资金)
|6 (-26080.89)
|最大
|连续获利 (获胜次数)
|1372487.83 (6)
|连续亏损 (失败次数)
|-314864.76 (4)
|平均
|连续获胜
|7
|连续亏损
|2
代码示例外推器(Extrapolator)
外推器(Extrapolator)是我在时间序列预测领域长期研究的结果.
