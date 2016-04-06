CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Burg Extrapolator - Experte für den MetaTrader 4

Vladimir | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
1713
Rating:
(11)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Updates:

12/26/2008 - korrigierte Lot-Größen Berechnung

Der EA verwendet die Burg'sche Methode der linearen Vorhersage. Die lineare Vorhersage beruht auf der Bestimmung zukünftiger Werte als Funktion vergangener Werte. Angenommen, wir haben eine Reihe von Preisen x[0]..x[n-1] wobei ein höherer Index den jüngeren Werten entspricht. Die Vorhersage des zukünftigen Preises price x[n] berechnet sich nach

x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)

mit a[i=1..p] - Koeffizienten des Modells, p - Ordnung des Modells. Die Burg'sche Methode findet die a[] Koeffizienten durch Reduktion des Fehlers des quadratischen Mittelwerts bzw. Effektivwerts durch das Training mit den letzten n-p Bars..

Die Eingabe Daten sind:

MaxRisk - Maximales Risiko aller zeitgleichen Positionen
ntmax - Maximale Anzahl von Positionen in derselben Richtung
MinProfit - Minimum des vorhergesagten Preises zu dem eine Position eröffnet werden soll
MaxLoss - Maximum des vorhergesagten Verlustes zu dem eine Position geschlossen werden soll
TakeProfit
StopLoss
TrailingStop
PastBars - Anzahl der Bars, die für die Vorhersage verwendet werden
ModelOrder - Ordnung des Burg'schen Modells als ein Bruchteil der Nummer der vergangenen Bar (0..1)
UseMOM - ermöglicht ein "Detrend" der Eingabedaten: mom(i)=log[p(i)/p(i-1)]
UseROC - ermöglicht ein "Detrend" der Eingabedaten: roc=100*(p(i)/p(i-1)-1)

Verwenden Sie nur eine der Variablen UseMOM und UseROC, UseMOM=true und UseROC=true sind nicht erlaubt.

Wie viele optimierte EAs, Burg Extrapolator arbeitet nur gut im optimierten Zeitraum. Der EAT wird konstant verlieren ohne eine ständige Wiederoptimierung.

Strategie Tester Report
Burg Extrapolator - opt
InterbankFX-MT4 Demo Accounts 2 (Build 220)

Symbol EURUSD (Euro vs US Dollar)
Period 4 Stunden (H4) 2007.12.03 00:00 - 2008.12.02 20:00 (2007.12.03 - 2008.12.03)
Modell Jeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert zur Generierung jedes Ticksignals)
Parameter MaxRisk=0.5; ntmax=5; MinProfit=160; MaxLoss=130; TakeProfit=0; StopLoss=180; TrailingStop=10; PastBars=200; ModelOrder=0.37; UseMOM=true; UseROC=false;
Balken im Test 2584 Ticks modelliert 3936616 Modellierungsqualität n/a
Fehler in Charts-Anpassung 5263
Ursprüngliche Einlage 10000.00
Gesamt netto Profit 2150865.30 Brutto Profit 3755013.80 Brutto Verlust -1604148.50
Profit Faktor 2.34 Erwartetes Ergebnis 8467.97
Absoluter Drawdown 2463.43 Maximaler Drawdown 763930.92 (38.56%) Relativer Drawdown 70.14% (47506.11)
Trades gesamt 254 Short Positionen (gewonnen %) 92 (71.74%) Long Positionen (gewonnen %) 162 (82.72%)
Profit Trades (% gesamt) 200 (78.74%) Verlust Trades (% gesamt) 54 (21.26%)
Größter Profit Trade 314280.00 Verlust Trade -90000.00
Durchschnitt Profit Trade 18775.07 Verlust Trade -29706.45
Maximum aufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld) 26 (21889.31) aufeinanderfolgende Verluste (Verluste in Geld) 6 (-26080.89)
Maximal aufeinanderfolgende Profite (Anzahl der Gewinner) 1372487.83 (6) aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verlierer) -314864.76 (4)
Durchschnitt aufeinanderfolgende Gewinne 7 aufeinanderfolgende Verluste 2

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8611

21hour 21hour

Wir platzieren zwei Pending Orders und löschen eine, wenn die andere ausgelöst wurde.

Ein Beispiel: Matrixberechnungen Ein Beispiel: Matrixberechnungen

Code Beispiel

TSI-Osc TSI-Osc

TSI-Oscilator.

OsMA. OsMA Divergenz OsMA. OsMA Divergenz

Farbiger ОsМА, und ОsМА mit Divergenzanzeige.