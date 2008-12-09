Ставь лайки и следи за новостями
version 2, 26/12/2008 - исправлена функция вычисления лотов
Советник использует метод линейного предсказания (linear prediction) Бёрга. Линейное предсказание основано на нахождении будущих значений как линейных функций прошлых значений. Допустим имеется ряд цен x[0]..x[n-1] где более старший индекс соответствует более недавним ценам. Предсказание будущей цены x[n] находится как
x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)
где a[i=1..p] - коэффициенты модели, p - порядок модели. Метод Бёрга находит коэффициенты a[] путем уменьшения средне-квадратичной ошибки на тренировочных n-p последних барах.
Входными данными являются:
MaxRisk - максимальный риск всех одновременных сделок
ntmax - максимальное количество сделок в одном направлении
MinProfit - минимальная предсказанная прибыль, при которой открываются позиции
MaxLoss - максимальный предсказанный убыток, при котором позиции закрываются
TakeProfit
StopLoss
TrailingStop
PastBars - количество прошлых баров используемых для предсказания будущего
ModelOrder - порядок модели Бёрга как фракция от количества прошлых баров (0..1)
UseMOM - включает детренд входных данных: mom(i)=log[p(i)/p(i-1)]
UseROC - включает детренд входных данных: roc=100*(p(i)/p(i-1)-1)
Только одна из переменных UseMOM и UseROC может быть true, т.е. UseMOM=true и UseROC=true не разрешено.
Как и большинство оптимизированных советников, Burg Extrapolator хорошо работатет только на тренировочных барах. Советник будет устойчиво сливать без постоянной пере-оптимизации.
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2007.12.03 00:00 - 2008.12.02 20:00 (2007.12.03 - 2008.12.03)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MaxRisk=0.5; ntmax=5; MinProfit=160; MaxLoss=130; TakeProfit=0; StopLoss=180; TrailingStop=10; PastBars=200; ModelOrder=0.37; UseMOM=true; UseROC=false;
|Bars in test
|2584
|Ticks modelled
|3936616
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|5263
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|2150865.30
|Gross profit
|3755013.80
|Gross loss
|-1604148.50
|Profit factor
|2.34
|Expected payoff
|8467.97
|Absolute drawdown
|2463.43
|Maximal drawdown
|763930.92 (38.56%)
|Relative drawdown
|70.14% (47506.11)
|Total trades
|254
|Short positions (won %)
|92 (71.74%)
|Long positions (won %)
|162 (82.72%)
|Profit trades (% of total)
|200 (78.74%)
|Loss trades (% of total)
|54 (21.26%)
|Largest
|profit trade
|314280.00
|loss trade
|-90000.00
|Average
|profit trade
|18775.07
|loss trade
|-29706.45
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|26 (21889.31)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-26080.89)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1372487.83 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-314864.76 (4)
|Average
|consecutive wins
|7
|consecutive losses
|2
