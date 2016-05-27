CodeBaseSecciones
PROphet - Asesor Experto para MetaTrader 4

Publicado:
PROphet.mq4 (5.33 KB)
El asesor PROphet consta de 2 perceptrones independientes el uno del otro.


Cada uno de ellos divide las velas-atributo entrantes desplazando en 2 clases.


Perceptrón № 1 >

clase № 1 : BUY y clase № 2: flat o SELL


Perceptrón № 2 >

clase № 1: SELL y clase № 2: flat o BUY


Esto es lo interesante del asesor: ¡no mete solo las clases BUY y solo las clases SELL en un perceptrón!


La optimización tiene lugar en las últimas 12 semanas, en los fines de semana, en 2 etapas.


E t a p a № 1:

se establecen las variables daBUY=true y daSELL=false,y se optmizan solo los


pesos x1,x2,x3,x4 de 1 a 200,y el stop-loss desplazable slb de 30 a 100,todo con un salto 1.


E t a p a № 2:

se establecen las variables daBUY=false y daSELL=true,y se optmizan solo los


pesos y1,y2,y3,y4 de 1 a 200,y el stop-loss desplazable sls de 30 a 100,todo con un salto 1.


Después de la optimización, las dos variables daBUY y daSELL se establecen como true .
Los valosres obtenidos son válidos hasta la semana siguiente /futura/.
La adaptación de parámetros tiene lugar después de cada semana y se realiza según el método descrito aquí.

Resultados del test en tiempo real de una semana "habitual" desde el 21 de julio de 2008 al 26 de julio de 2008:

Strategy Tester Report
PROphet

SímboloEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periodo5 Minutos (M5) 2008.07.21 00:00 - 2008.07.25 22:55 (2008.07.21 - 2008.07.26)
ModeloTodos los ticks (el método más preciso, basado en los todos los marcos temporales menores disponibles)
ParámetrosdaBUY=true; x1=9; x2=29; x3=94; x4=125; slb=68; daSELL=true; y1=61; y2=100; y3=117; y4=31; sls=72;

Barras en la historia2420Ticks modelados46219Calidad del modelado90.00%
Error de desviación de los gráficos12




Depósito inicial1000.00



Beneficio neto145.00Beneficio total215.00Pérdidas totales-70.00
Rentabilidad3.07Esperanza matemática de ganancia18.13

Disminución absoluta61.00Disminución máxima70.00 (6.11%)Disminución relativa6.11% (70.00)

Operaciones totales8Posiciones cortas (% con ganancias)5 (100.00%)Posiciones largas (% con ganancias)3 (66.67%)

Operaciones con beneficios (% del total)7 (87.50%)Operaciones con pérdidas (% del total)1 (12.50%)
Operación conmayores beneficios138.00mayores pérdidas-70.00
Mediamayores beneficios30.71mayores pérdidas-70.00
Cantidad máximade ganancias seguidas (beneficio)7 (215.00)pérdidas seguidas (pérdidas)1 (-70.00)
Máximode ganancias ininterrumpidas (número de ganancias)215.00 (7)pérdidas ininterrumpidas (número de pérdidas)-70.00 (1)
Mediade ganancias consecutivas7de pérdidas consecutivas1


Con este enfoque en la "profecía" es posible que se dé una cobertura bastante buena en el comercio, y no solo intradía.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8595

