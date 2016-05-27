Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
PROphet - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1549
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El asesor PROphet consta de 2 perceptrones independientes el uno del otro.
Cada uno de ellos divide las velas-atributo entrantes desplazando en 2 clases.
Perceptrón № 1 >
clase № 1 : BUY y clase № 2: flat o SELL
Perceptrón № 2 >
clase № 1: SELL y clase № 2: flat o BUY
Esto es lo interesante del asesor: ¡no mete solo las clases BUY y solo las clases SELL en un perceptrón!
La optimización tiene lugar en las últimas 12 semanas, en los fines de semana, en 2 etapas.
E t a p a № 1:
se establecen las variables daBUY=true y daSELL=false,y se optmizan solo los
pesos x1,x2,x3,x4 de 1 a 200,y el stop-loss desplazable slb de 30 a 100,todo con un salto 1.
E t a p a № 2:
se establecen las variables daBUY=false y daSELL=true,y se optmizan solo los
pesos y1,y2,y3,y4 de 1 a 200,y el stop-loss desplazable sls de 30 a 100,todo con un salto 1.
Después de la optimización, las dos variables daBUY y daSELL se establecen como true .
Los valosres obtenidos son válidos hasta la semana siguiente /futura/.
La adaptación de parámetros tiene lugar después de cada semana y se realiza según el método descrito aquí.
Resultados del test en tiempo real de una semana "habitual" desde el 21 de julio de 2008 al 26 de julio de 2008:
|Símbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periodo
|5 Minutos (M5) 2008.07.21 00:00 - 2008.07.25 22:55 (2008.07.21 - 2008.07.26)
|Modelo
|Todos los ticks (el método más preciso, basado en los todos los marcos temporales menores disponibles)
|Parámetros
|daBUY=true; x1=9; x2=29; x3=94; x4=125; slb=68; daSELL=true; y1=61; y2=100; y3=117; y4=31; sls=72;
|Barras en la historia
|2420
|Ticks modelados
|46219
|Calidad del modelado
|90.00%
|Error de desviación de los gráficos
|12
|Depósito inicial
|1000.00
|Beneficio neto
|145.00
|Beneficio total
|215.00
|Pérdidas totales
|-70.00
|Rentabilidad
|3.07
|Esperanza matemática de ganancia
|18.13
|Disminución absoluta
|61.00
|Disminución máxima
|70.00 (6.11%)
|Disminución relativa
|6.11% (70.00)
|Operaciones totales
|8
|Posiciones cortas (% con ganancias)
|5 (100.00%)
|Posiciones largas (% con ganancias)
|3 (66.67%)
|Operaciones con beneficios (% del total)
|7 (87.50%)
|Operaciones con pérdidas (% del total)
|1 (12.50%)
|Operación con
|mayores beneficios
|138.00
|mayores pérdidas
|-70.00
|Media
|mayores beneficios
|30.71
|mayores pérdidas
|-70.00
|Cantidad máxima
|de ganancias seguidas (beneficio)
|7 (215.00)
|pérdidas seguidas (pérdidas)
|1 (-70.00)
|Máximo
|de ganancias ininterrumpidas (número de ganancias)
|215.00 (7)
|pérdidas ininterrumpidas (número de pérdidas)
|-70.00 (1)
|Media
|de ganancias consecutivas
|7
|de pérdidas consecutivas
|1
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8595
Sistema comercial automático.StopATR_auto
Coloca los niveles de los stops dependiendo del precio y el ATR (Rango Medio Verdadero).
Emite una señal de audio del último precio en el "modo estereo". Se ha perfeccionado para procesar pips fraccionados, que ahora presentan algunos brókeres de МТ4.Dos indicadores m-Fibonacci y m-Candles
Indicadores que pueden representar en un gráfico varios marcos temporales mayores de velas japonesas y niveles de Fibonacci.