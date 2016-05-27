El asesor PROphet consta de 2 perceptrones independientes el uno del otro.

Cada uno de ellos divide las velas-atributo entrantes desplazando en 2 clases.

clase № 1 : BUY y clase № 2: flat o SELL

clase № 1: SELL y clase № 2: flat o BUY

Esto es lo interesante del asesor: ¡no mete solo las clases BUY y solo las clases SELL en un perceptrón!

La optimización tiene lugar en las últimas 12 semanas, en los fines de semana, en 2 etapas.

se establecen las variables daBUY=true y daSELL=false,y se optmizan solo los

pesos x1,x2,x3,x4 de 1 a 200,y el stop-loss desplazable slb de 30 a 100,todo con un salto 1.

se establecen las variables daBUY=false y daSELL=true,y se optmizan solo los

pesos y1,y2,y3,y4 de 1 a 200,y el stop-loss desplazable sls de 30 a 100,todo con un salto 1.

Después de la optimización, las dos variables daBUY y daSELL se establecen como true .Los valosres obtenidos son válidos hasta la semana siguiente /futura/.La adaptación de parámetros tiene lugar después de cada semana y se realiza según el método descrito aquí.

Resultados del test en tiempo real de una semana "habitual" desde el 21 de julio de 2008 al 26 de julio de 2008:

Strategy Tester Report

PROphet

Símbolo EURUSD (Euro vs US Dollar) Periodo 5 Minutos (M5) 2008.07.21 00:00 - 2008.07.25 22:55 (2008.07.21 - 2008.07.26) Modelo Todos los ticks (el método más preciso, basado en los todos los marcos temporales menores disponibles) Parámetros daBUY=true; x1=9; x2=29; x3=94; x4=125; slb=68; daSELL=true; y1=61; y2=100; y3=117; y4=31; sls=72;

Barras en la historia 2420 Ticks modelados 46219 Calidad del modelado 90.00% Error de desviación de los gráficos 12









Depósito inicial 1000.00







Beneficio neto 145.00 Beneficio total 215.00 Pérdidas totales -70.00 Rentabilidad 3.07 Esperanza matemática de ganancia 18.13



Disminución absoluta 61.00 Disminución máxima 70.00 (6.11%) Disminución relativa 6.11% (70.00)

Operaciones totales 8 Posiciones cortas (% con ganancias) 5 (100.00%) Posiciones largas (% con ganancias) 3 (66.67%)

Operaciones con beneficios (% del total) 7 (87.50%) Operaciones con pérdidas (% del total) 1 (12.50%) Operación con mayores beneficios 138.00 mayores pérdidas -70.00 Media mayores beneficios 30.71 mayores pérdidas -70.00 Cantidad máxima de ganancias seguidas (beneficio) 7 (215.00) pérdidas seguidas (pérdidas) 1 (-70.00) Máximo de ganancias ininterrumpidas (número de ganancias) 215.00 (7) pérdidas ininterrumpidas (número de pérdidas) -70.00 (1) Media de ganancias consecutivas 7 de pérdidas consecutivas 1





Con este enfoque en la "profecía" es posible que se dé una cobertura bastante buena en el comercio, y no solo intradía.