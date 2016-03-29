PROphet EA 包含两个相互独立的线性感知器(Perceptron).

它们中的每个都把输入烛形的属性分为两类.

class № 1 : BUY 并且 class № 2: flat(平) 或者 sell SELL

class № 1: SELL 并且 class № 2: flat 或者 BUY

这是 EA 的特点 - 一个感知器中不会只有BUY或者SELL的类别 !

在前12周进行了优化, 在周末分为两个阶段.

设置变量 daBUY=true 而 daSELL=false , 权重

x1,x2,x3,x4 在 1 到 200 之间做优化, 预先设置的止损在 30 到 100 之间做优化, 第一阶段结束.

设置变量 daBUY=false 而 daSELL=true, 权重

y1,y2,y3,y4 在 1 到 200 之间做优化, 可移动止损在 30 到 100 之间做优化.

在优化完毕之后, 把变量 daBUY 和 daSELL 设为 true.

取得的值可以用于下个 (未来的) 星期.

每个星期过去都要进行参数的调整, 方法在这里有描述.

2008年7月21日到2008年7月26日这个星期的测试结果:

策略测试器报告

PROphet

交易品种 EURUSD (Euro vs US Dollar) 时段 5 Minutes (M5) 2008.07.21 00:00 - 2008.07.25 22:55 (2008.07.21 - 2008.07.26) 模式 每一订单 (最精确的方法, 基于可用的最小时段) 参数 daBUY=true; x1=9; x2=29; x3=94; x4=125; slb=68; daSELL=true; y1=61; y2=100; y3=117; y4=31; sls=72;

测试柱数 2420 建模订单数

46219 建模质量

90.00% 不匹配图表错误

初始存款

1000.00







总利润 145.00 毛利

215.00 毛损

-70.00 利润因子

3.07 期待收益

18.13



绝对回撤

61.00 Maximum drawdown

70.00 (6.11%) 相对回撤

6.11% (70.00)

交易总数

8 卖出仓位 (% 获胜) 5 (100.00%) 买入仓位 (% 获胜) 3 (66.67%)

获利交易 (% 总数) 7 (87.50%) 亏损交易 (% 总数l) 1 (12.50%) 最大 获利交易 138.00 亏损交易 -70.00 平均 获利交易 30.71 亏损交易 -70.00 最大 连续获胜 (资金利润) 7 (215.00) 连续亏损 (亏损资金) 1 (-70.00) 最大 连续获利 (获胜次数) 215.00 (7) 连续亏损 (失败次数) -70.00 (1) 平均 连续获胜 7 连续亏损 1





通过这种方法, "prophesy" 可以在交易中用作好的对冲方案而不仅仅是日内交易.