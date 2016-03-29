请观看如何免费下载自动交易
PROphet EA 包含两个相互独立的线性感知器(Perceptron).
它们中的每个都把输入烛形的属性分为两类.
Perceptron № 1 >
class № 1 : BUY 并且 class № 2: flat(平) 或者 sell SELL
Perceptron № 2 >
class № 1: SELL 并且 class № 2: flat 或者 BUY
这是 EA 的特点 - 一个感知器中不会只有BUY或者SELL的类别 !
在前12周进行了优化, 在周末分为两个阶段.
阶段 № 1:
设置变量 daBUY=true 而 daSELL=false , 权重
x1,x2,x3,x4 在 1 到 200 之间做优化, 预先设置的止损在 30 到 100 之间做优化, 第一阶段结束.
阶段 № 2:
设置变量 daBUY=false 而 daSELL=true, 权重
y1,y2,y3,y4 在 1 到 200 之间做优化, 可移动止损在 30 到 100 之间做优化.
在优化完毕之后, 把变量 daBUY 和 daSELL 设为 true.
取得的值可以用于下个 (未来的) 星期.
每个星期过去都要进行参数的调整, 方法在这里有描述.
2008年7月21日到2008年7月26日这个星期的测试结果:
策略测试器报告
PROphet
|交易品种
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|时段
|5 Minutes (M5) 2008.07.21 00:00 - 2008.07.25 22:55 (2008.07.21 - 2008.07.26)
|模式
|每一订单 (最精确的方法, 基于可用的最小时段)
|参数
|daBUY=true; x1=9; x2=29; x3=94; x4=125; slb=68; daSELL=true; y1=61; y2=100; y3=117; y4=31; sls=72;
|测试柱数
|2420
|建模订单数
|46219
|建模质量
|90.00%
|不匹配图表错误
|12
|初始存款
|1000.00
|总利润
|145.00
|毛利
|215.00
|毛损
|-70.00
|利润因子
|3.07
|期待收益
|18.13
|绝对回撤
|61.00
|Maximum drawdown
|70.00 (6.11%)
|相对回撤
|6.11% (70.00)
|交易总数
|8
|卖出仓位 (% 获胜)
|5 (100.00%)
|买入仓位 (% 获胜)
|3 (66.67%)
|获利交易 (% 总数)
|7 (87.50%)
|亏损交易 (% 总数l)
|1 (12.50%)
|最大
|获利交易
|138.00
|亏损交易
|-70.00
|平均
|获利交易
|30.71
|亏损交易
|-70.00
|最大
|连续获胜 (资金利润)
|7 (215.00)
|连续亏损 (亏损资金)
|1 (-70.00)
|最大
|连续获利 (获胜次数)
|215.00 (7)
|连续亏损 (失败次数)
|-70.00 (1)
|平均
|连续获胜
|7
|连续亏损
|1
通过这种方法, "prophesy" 可以在交易中用作好的对冲方案而不仅仅是日内交易.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8595
