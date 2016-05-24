O EA PROphet consiste de 2 perceptrons lineares e independentes um do outro.

Cada um deles divide a entrada attributes-candestickls em 2 classes.

classe № 1 : COMPRA e classe № 2: lateralizado ou VENDA

classe № 1: VENDA e classe № 2: lateralizado ou COMPRA

Esta é a característica do EA - não coloque somente a classe de COMPRA ou VENDA em um perceptron!

A otimização é realizada durante os últimos 12 semanas, no fim de semana em duas etapas.

as variáveis daBUY=true e daSELL=false ​​são definidas e apenas os pesos são

otimizados x1, x2, x3, x4 de 1 a 200, e o stop-loss preliminar slb de 30 a 100, que é o fim da primeira fase.

as variáveis daBUY=false e daSELL=true ​​são definidas e apenas os pesos são

otimizados y1, y2, y3, y4 de 1 a 200, e o stop-loss móvel sls de 30 a 100.

Uma vez que a otimização é realizada, ambas as variáveis ​​daBUY e daSELL são definidas como true.

Os valores obtidos são válidos para a próxima semana (futuro).

A adaptação dos parâmetros após cada semana passada é realizada pelo método descrito aqui.

Os resultados dos forward test de uma semana "comum" de 21 de julho de 2008 a 26 de Julho de 2008:

Relatório do Strategy Tester

PROphet

Símbolo EURUSD (Euro vs US Dollar) Período 5 Minutos (M5) 2008.07.21 00:00 - 2008.07.25 22:55 (2008.07.21 - 2008.07.26) Modelo Cada tick (o método mais preciso com base em todos menos prazos disponíveis) Parâmetros daBUY=true; x1=9; x2=29; x3=94; x4=125; slb=68; daSELL=true; y1=61; y2=100; y3=117; y4=31; sls=72;

Barras em teste 2420 Ticks modelados

46219 Qualidade da modelagem

90.00% Erros de gráficos incompatíveis

12









Depósito inicial

1000.00







Lucro Líquido Total 145.00 Lucro bruto

215.00 perda bruta

-70.00 Fator de lucro

3.07 Retorno esperado

18.13



Rebaixamento absoluto

61.00 Rebaixamento máximo

70.00 (6.11%) Rebaixamento relativo

6.11% (70.00)

Total de negociações

8 Posições vendidas (ganho %) 5 (100.00%) Posições compradas (ganho %) 3 (66.67%)

Negociações com lucro (% do total) 7 (87.50%) Negociações com perda (% do total) 1 (12.50%) Maior Negociação com lucro 138.00 Negociação com perda -70.00 Média Negociação com lucro 30.71 Negociação com perda -70.00 Máxima Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro) 7 (215.00) Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro) 1 (-70.00) Máxima Lucro consecutivo (contagem de vitórias) 215.00 (7) Perdas consecutivas (contagem de perdas) -70.00 (1) Média Ganhos consecutivos 7 Perdas consecutivas 1





Nesta abordagem para "profecia", um bom hedge na negociação é possível e não só dentro de um dia.