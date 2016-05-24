CodeBaseSeções
Publicado:
O EA PROphet consiste de 2 perceptrons lineares e independentes um do outro.


Cada um deles divide a entrada attributes-candestickls em 2 classes.


Perceptron № 1 >

classe № 1 : COMPRA e classe № 2: lateralizado ou VENDA


Perceptron № 2 >

classe № 1: VENDA e classe № 2: lateralizado ou COMPRA


Esta é a característica do EA - não coloque somente a classe de COMPRA ou VENDA em um perceptron!


A otimização é realizada durante os últimos 12 semanas, no fim de semana em duas etapas.


F a s e № 1:

as variáveis daBUY=true e daSELL=false ​​são definidas e apenas os pesos são


otimizados x1, x2, x3, x4 de 1 a 200, e o stop-loss preliminar slb de 30 a 100, que é o fim da primeira fase.


F a s e № 2:

as variáveis daBUY=false e daSELL=true ​​são definidas e apenas os pesos são


otimizados y1, y2, y3, y4 de 1 a 200, e o stop-loss móvel sls de 30 a 100.


Uma vez que a otimização é realizada, ambas as variáveis ​​daBUY e daSELL são definidas como true.


Os valores obtidos são válidos para a próxima semana (futuro).


A adaptação dos parâmetros após cada semana passada é realizada pelo método descrito aqui.


Os resultados dos forward test de uma semana "comum" de 21 de julho de 2008 a 26 de Julho de 2008:

Relatório do Strategy Tester
PROphet

SímboloEURUSD (Euro vs US Dollar)
Período5 Minutos (M5) 2008.07.21 00:00 - 2008.07.25 22:55 (2008.07.21 - 2008.07.26)
ModeloCada tick (o método mais preciso com base em todos menos prazos disponíveis)
ParâmetrosdaBUY=true; x1=9; x2=29; x3=94; x4=125; slb=68; daSELL=true; y1=61; y2=100; y3=117; y4=31; sls=72;

Barras em teste2420Ticks modelados
46219Qualidade da modelagem
90.00%
Erros de gráficos incompatíveis
12




Depósito inicial
1000.00



Lucro Líquido Total145.00Lucro bruto
215.00perda bruta
-70.00
Fator de lucro
3.07Retorno esperado
18.13

Rebaixamento absoluto
61.00Rebaixamento máximo
70.00 (6.11%)Rebaixamento relativo
6.11% (70.00)

Total de negociações
8Posições vendidas (ganho %)5 (100.00%)Posições compradas (ganho %) 3 (66.67%)

Negociações com lucro (% do total) 7 (87.50%)Negociações com perda (% do total)1 (12.50%)
MaiorNegociação com lucro138.00Negociação com perda-70.00
MédiaNegociação com lucro30.71Negociação com perda-70.00
MáximaGanhos consecutivos (lucro em dinheiro) 7 (215.00)Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro)1 (-70.00)
MáximaLucro consecutivo (contagem de vitórias)215.00 (7)Perdas consecutivas (contagem de perdas)-70.00 (1)
MédiaGanhos consecutivos7Perdas consecutivas1


Nesta abordagem para "profecia", um bom hedge na negociação é possível e não só dentro de um dia.

Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8595

