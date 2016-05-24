Participe de nossa página de fãs
O EA PROphet consiste de 2 perceptrons lineares e independentes um do outro.
Cada um deles divide a entrada attributes-candestickls em 2 classes.
Perceptron № 1 >
classe № 1 : COMPRA e classe № 2: lateralizado ou VENDA
Perceptron № 2 >
classe № 1: VENDA e classe № 2: lateralizado ou COMPRA
Esta é a característica do EA - não coloque somente a classe de COMPRA ou VENDA em um perceptron!
A otimização é realizada durante os últimos 12 semanas, no fim de semana em duas etapas.
F a s e № 1:
as variáveis daBUY=true e daSELL=false são definidas e apenas os pesos são
otimizados x1, x2, x3, x4 de 1 a 200, e o stop-loss preliminar slb de 30 a 100, que é o fim da primeira fase.
F a s e № 2:
as variáveis daBUY=false e daSELL=true são definidas e apenas os pesos são
otimizados y1, y2, y3, y4 de 1 a 200, e o stop-loss móvel sls de 30 a 100.
Uma vez que a otimização é realizada, ambas as variáveis daBUY e daSELL são definidas como true.
Os valores obtidos são válidos para a próxima semana (futuro).
A adaptação dos parâmetros após cada semana passada é realizada pelo método descrito aqui.
Os resultados dos forward test de uma semana "comum" de 21 de julho de 2008 a 26 de Julho de 2008:
|Símbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Período
|5 Minutos (M5) 2008.07.21 00:00 - 2008.07.25 22:55 (2008.07.21 - 2008.07.26)
|Modelo
|Cada tick (o método mais preciso com base em todos menos prazos disponíveis)
|Parâmetros
|daBUY=true; x1=9; x2=29; x3=94; x4=125; slb=68; daSELL=true; y1=61; y2=100; y3=117; y4=31; sls=72;
|Barras em teste
|2420
|Ticks modelados
|46219
|Qualidade da modelagem
|90.00%
|Erros de gráficos incompatíveis
|12
|Depósito inicial
|1000.00
|Lucro Líquido Total
|145.00
|Lucro bruto
|215.00
|perda bruta
|-70.00
|Fator de lucro
|3.07
|Retorno esperado
|18.13
|Rebaixamento absoluto
|61.00
|Rebaixamento máximo
|70.00 (6.11%)
|Rebaixamento relativo
|6.11% (70.00)
|Total de negociações
|8
|Posições vendidas (ganho %)
|5 (100.00%)
|Posições compradas (ganho %)
|3 (66.67%)
|Negociações com lucro (% do total)
|7 (87.50%)
|Negociações com perda (% do total)
|1 (12.50%)
|Maior
|Negociação com lucro
|138.00
|Negociação com perda
|-70.00
|Média
|Negociação com lucro
|30.71
|Negociação com perda
|-70.00
|Máxima
|Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)
|7 (215.00)
|Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro)
|1 (-70.00)
|Máxima
|Lucro consecutivo (contagem de vitórias)
|215.00 (7)
|Perdas consecutivas (contagem de perdas)
|-70.00 (1)
|Média
|Ganhos consecutivos
|7
|Perdas consecutivas
|1
Nesta abordagem para "profecia", um bom hedge na negociação é possível e não só dentro de um dia.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8595
