Expert Advisors

PROphet - Experte für den MetaTrader 4

PROphet.mq4 (5.33 KB) ansehen
Der PROphet EA besteht aus 2 voneinander unabhängigen linearen Perceptrons.


Jedes unterteilt die Kerzen für die Entscheidung in zwei Klassen.


Perceptron № 1 >

Klasse № 1 : BUY und Klasse № 2: "flat" oder SELL


Perceptron № 2 >

Klasse № 1: SELL und Klasse № 2: "flat" oder BUY


Das ist das Merkmal des EA - die BUY oder SELL Klassen eben nicht in einem Perceptron!


Die Optimierung wird während des Wochenendes in zwei Stufen über die letzten 12 Wochen durchgeführt.


S t u f e № 1:

die daBUY=true und daSELL=false Variablen sind gesetzt und nur die Gewichte werden


optimiert x1,x2,x3,x4 von 1 bis 200, und der erste StopLoss slb von 30 bis 100, damit ist die erste Stufe beendet.


S t u f e № 2:

die daBUY=false and daSELL=true Variablen sind gesetzt und nur die Gewichte werden


optimiert y1,y2,y3,y4 von 1 bis 200, und der nachgezogene StopLoss sls von 30 bis 100.


Nach der Optimierung werden beide Variablen daBUY and daSELL wieder auf <true> gesetzt.


Die erhaltenen Werte gelten für die kommende Woche.


Die Methode zur Adaption der Parameter nach jeder Woche finden Sie hier.


Die Ergebnisse des "forward testing" eine "normalen" Woche vom 21. July 2008 bis 26. July 2008:

Strategie Tester Report
PROphet

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period5 Minuten (M5) 2008.07.21 00:00 - 2008.07.25 22:55 (2008.07.21 - 2008.07.26)
ModellJeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert zur Generierung jedes Ticksignals)
ParameterdaBUY=true; x1=9; x2=29; x3=94; x4=125; slb=68; daSELL=true; y1=61; y2=100; y3=117; y4=31; sls=72;

Balken im Test2420Ticks modelliert
46219Modellierungsqualität
90.00%
Fehler in Charts-Anpassung
12




Ursprüngliche Einlage
1000.00



Gesamt netto Profit145.00Brutto Profit
215.00Brutto Verlust
-70.00
Profit Faktor
3.07Erwartetes Ergebnis
18.13

Absoluter Drawdown
61.00Maximaler Drawdown
70.00 (6.11%)Relativer Drawdown
6.11% (70.00)

Trades gesamt
8Short Positionen (gewonnen %)5 (100.00%)Long Positionen (gewonnen %) 3 (66.67%)

Profit Trades (% gesamt) 7 (87.50%)Verlust Trades (% gesamt)1 (12.50%)
GrößterProfit Trade138.00Verlust Trade-70.00
DurchschnittProfit Trade30.71Verlust Trade-70.00
Maximumaufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld) 7 (215.00)aufeinanderfolgende Verluste (Verluste in Geld)1 (-70.00)
Maximumaufeinanderfolgende Profite (Anzahl der Gewinner)215.00 (7)aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verlierer)-70.00 (1)
Durchschnittaufeinanderfolgende Gewinne7aufeinanderfolgende Verluste1


Dieser Ansatz der Prophezeiung bietet nicht nur ein gute Absicherung des Handels und das nicht nur im Intraday-Handel.

