Der PROphet EA besteht aus 2 voneinander unabhängigen linearen Perceptrons.
Jedes unterteilt die Kerzen für die Entscheidung in zwei Klassen.
Perceptron № 1 >
Klasse № 1 : BUY und Klasse № 2: "flat" oder SELL
Perceptron № 2 >
Klasse № 1: SELL und Klasse № 2: "flat" oder BUY
Das ist das Merkmal des EA - die BUY oder SELL Klassen eben nicht in einem Perceptron!
Die Optimierung wird während des Wochenendes in zwei Stufen über die letzten 12 Wochen durchgeführt.
S t u f e № 1:
die daBUY=true und daSELL=false Variablen sind gesetzt und nur die Gewichte werden
optimiert x1,x2,x3,x4 von 1 bis 200, und der erste StopLoss slb von 30 bis 100, damit ist die erste Stufe beendet.
S t u f e № 2:
die daBUY=false and daSELL=true Variablen sind gesetzt und nur die Gewichte werden
optimiert y1,y2,y3,y4 von 1 bis 200, und der nachgezogene StopLoss sls von 30 bis 100.
Nach der Optimierung werden beide Variablen daBUY and daSELL wieder auf <true> gesetzt.
Die erhaltenen Werte gelten für die kommende Woche.
Die Methode zur Adaption der Parameter nach jeder Woche finden Sie hier.
Die Ergebnisse des "forward testing" eine "normalen" Woche vom 21. July 2008 bis 26. July 2008:
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minuten (M5) 2008.07.21 00:00 - 2008.07.25 22:55 (2008.07.21 - 2008.07.26)
|Modell
|Jeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert zur Generierung jedes Ticksignals)
|Parameter
|daBUY=true; x1=9; x2=29; x3=94; x4=125; slb=68; daSELL=true; y1=61; y2=100; y3=117; y4=31; sls=72;
|Balken im Test
|2420
|Ticks modelliert
|46219
|Modellierungsqualität
|90.00%
|Fehler in Charts-Anpassung
|12
|Ursprüngliche Einlage
|1000.00
|Gesamt netto Profit
|145.00
|Brutto Profit
|215.00
|Brutto Verlust
|-70.00
|Profit Faktor
|3.07
|Erwartetes Ergebnis
|18.13
|Absoluter Drawdown
|61.00
|Maximaler Drawdown
|70.00 (6.11%)
|Relativer Drawdown
|6.11% (70.00)
|Trades gesamt
|8
|Short Positionen (gewonnen %)
|5 (100.00%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|3 (66.67%)
|Profit Trades (% gesamt)
|7 (87.50%)
|Verlust Trades (% gesamt)
|1 (12.50%)
|Größter
|Profit Trade
|138.00
|Verlust Trade
|-70.00
|Durchschnitt
|Profit Trade
|30.71
|Verlust Trade
|-70.00
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld)
|7 (215.00)
|aufeinanderfolgende Verluste (Verluste in Geld)
|1 (-70.00)
|Maximum
|aufeinanderfolgende Profite (Anzahl der Gewinner)
|215.00 (7)
|aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verlierer)
|-70.00 (1)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinne
|7
|aufeinanderfolgende Verluste
|1
Dieser Ansatz der Prophezeiung bietet nicht nur ein gute Absicherung des Handels und das nicht nur im Intraday-Handel.
