StopATR_auto - indicador para MetaTrader 4
- 1182
Ele organiza os níveis de stop, dependendo do preço e do ATR.
Parâmetros de entrada:
extern color ColorUpperStop=Blue; extern color ColorLowerStop=Brown; extern bool ShowGraf=true; extern int CountBarsForShift=12; extern int CountBarsForAverage=77; extern double Target=2.5;
StopATR_auto
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8593
