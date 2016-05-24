CodeBaseSeções
StopATR_auto - indicador para MetaTrader 4

Ele organiza os níveis de stop, dependendo do preço e do ATR.

Parâmetros de entrada:

extern color ColorUpperStop=Blue;
extern color ColorLowerStop=Brown;
extern bool ShowGraf=true;
extern int CountBarsForShift=12;
extern int CountBarsForAverage=77;
extern double Target=2.5;

StopATR_auto

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8593

