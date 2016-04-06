Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
StopATR_auto - Indikator für den MetaTrader 4
Er versetzt StopLoss Levels abhängig von Preis und ATR.
Eingabe Parameter:
extern color ColorUpperStop=Blue; extern color ColorLowerStop=Brown; extern bool ShowGraf=true; extern int CountBarsForShift=12; extern int CountBarsForAverage=77; extern double Target=2.5;
StopATR_auto
Drag & drop Skript, um alle Positionen einer Währung zu ändern
Nehmen Sie das Skript und ziehen Sie es auf einen Punkt des Charts. Er verwendet diesen Punkt um alle StopLosses/TakeProfits dieses Symbols zu ändern.Keltner_Chanel
Der Indikator des Keltner Kanals.
A System: Championship 2008 Finale Version Edit
Automatisches HandelssystemPROphet
Ein praktischer EA für das Intraday-Trading von 10:00 bis 19:00. Er arbeitet gut auf 5M EURUSD. Das "Erwartetes Ergebnis" ist 40..60 Pips pro Woche im "Forward Testing".