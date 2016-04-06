CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

StopATR_auto - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
919
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Er versetzt StopLoss Levels abhängig von Preis und ATR.

Eingabe Parameter:

extern color ColorUpperStop=Blue;
extern color ColorLowerStop=Brown;
extern bool ShowGraf=true;
extern int CountBarsForShift=12;
extern int CountBarsForAverage=77;
extern double Target=2.5;

StopATR_auto

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8593

Drag &amp; drop Skript, um alle Positionen einer Währung zu ändern Drag &amp; drop Skript, um alle Positionen einer Währung zu ändern

Nehmen Sie das Skript und ziehen Sie es auf einen Punkt des Charts. Er verwendet diesen Punkt um alle StopLosses/TakeProfits dieses Symbols zu ändern.

Keltner_Chanel Keltner_Chanel

Der Indikator des Keltner Kanals.

A System: Championship 2008 Finale Version Edit A System: Championship 2008 Finale Version Edit

Automatisches Handelssystem

PROphet PROphet

Ein praktischer EA für das Intraday-Trading von 10:00 bis 19:00. Er arbeitet gut auf 5M EURUSD. Das "Erwartetes Ergebnis" ist 40..60 Pips pro Woche im "Forward Testing".