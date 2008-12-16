CodeBaseРазделы
Расставляет уровни стопов в зависимости от цены и ATR.

Входные параметры:

extern color ColorUpperStop=Blue;
extern color ColorLowerStop=Brown;
extern bool ShowGraf=true;
extern int CountBarsForShift=12;
extern int CountBarsForAverage=77;
extern double Target=2.5;

StopATR_auto

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8593

