Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
StopATR_auto - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7044
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Расставляет уровни стопов в зависимости от цены и ATR.
Входные параметры:
extern color ColorUpperStop=Blue; extern color ColorLowerStop=Brown; extern bool ShowGraf=true; extern int CountBarsForShift=12; extern int CountBarsForAverage=77; extern double Target=2.5;
StopATR_auto
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8593
STik
ещё один индюк показывающий тиковый график, будет полезен пипсовщикам. есть особенности.A System: Championship 2008 Revised Edit
Автоматическая торговая система
Price_Alert
Алертовый индикатор, позволяющий передвигать мышкой сигнал.X-Pair
Индикатор носит информативный характер.