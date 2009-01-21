Автор:

Chayutra Sriboonruang.

Данный индикатор строится на графике на основе тиковых цен, т.е. когда цена падает на 10 пипсов, он отрисовывает свечу вниз и ждет следующие 10 пипсов, если цена растет на 10 пипсов, он рисует свечу вверх другим цветом для обозначения движения цены вверх или вниз.

Он рисует только при достижении ценой определенного количества пунктов, которое вы сами можете указать.

Рисунок:





Рекомендации: