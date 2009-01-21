CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Индикатор действий цены - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted] | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
5797
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор:

Chayutra Sriboonruang.

Данный индикатор строится на графике на основе тиковых цен, т.е. когда цена падает на 10 пипсов, он отрисовывает свечу вниз и ждет следующие 10 пипсов, если цена растет на 10 пипсов, он рисует свечу вверх другим цветом для обозначения движения цены вверх или вниз.

Он рисует только при достижении ценой определенного количества пунктов, которое вы сами можете указать.

Рисунок:

Данный индикатор строится на графике на основе тиковых цен.

Рекомендации:

  • Прикрепите индикатор к линейному графику, чтобы увидеть ценовые свечи, направленные вверх и вниз.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8590

JimsCloseOrders JimsCloseOrders

Простой советник для закрытия ордеров.

Скрипты для закрытия ордеров Скрипты для закрытия ордеров

Скрипты для закыртия ордеров при различных условиях.

Traders Dynamic Index с визуальными и звуковыми предупреждениями Traders Dynamic Index с визуальными и звуковыми предупреждениями

Я добавил звуковые предупреждения таким образом, чтобы при появлении сильных сигналов на покупку или продажу, он генерировал предупреждение, если входной перменной "SoundOn" присвоено значение true.

Locker Locker

Может работать как самостоятельный советник, или как спасение от лося с выходом в плюс