作者:
Chayutra Sriboonruang.
本指标基于订单时刻价格在图表上绘图. 当价格下移10点时它画出一个向下的烛形柄等待下面10个点的移动, 如果上移10个点就画向上的烛形, 使用另外的颜色以指示上下的价格. 他只有价格达到一定的点数才会绘图, 您可以自己设置.
把指标附加到线形图表上来观察价格上下的烛形
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8590
日式蜡烛图形式的净值指标
本指标根据分钟历史上画出净值和余额的图表. 通过这种方式您可以看到更加可信的最大增长与回撤的状况.A 系统: 2008年自动交易锦标赛修改版
自动交易系统
Keltner_Chanel
Keltner 通道指标.指标 WSO + WRO + 趋势线
指标几乎有两年之久了。我未曾将它放出来, 因为我已经没有使用它的想法了。