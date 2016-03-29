作者:

Chayutra Sriboonruang.

本指标基于订单时刻价格在图表上绘图. 当价格下移10点时它画出一个向下的烛形柄等待下面10个点的移动, 如果上移10个点就画向上的烛形, 使用另外的颜色以指示上下的价格. 他只有价格达到一定的点数才会绘图, 您可以自己设置.





推荐:

把指标附加到线形图表上来观察价格上下的烛形





