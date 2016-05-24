Autor:

Chayutra Sriboonruang.

Este indicador plota no gráfico de base sobre o preço de tick, ou seja, quando o preço se move para baixo em 10 pips ele plota uma vela para baixo e esperar os próximos 10 pips se moverem para cima em 10 pips, plotando uma vela de alta com uma outra cor para indicar o preço para cima e para baixo. Ele só plota quando o preço chegar nos pips especificados que você próprio pode indicar.

Recomendações:

Anexe o indicador no gráfico de linha para ver a vela do preço para cima e para baixo





