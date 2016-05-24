Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Indicador Price Action - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 4526
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor:
Chayutra Sriboonruang.
Este indicador plota no gráfico de base sobre o preço de tick, ou seja, quando o preço se move para baixo em 10 pips ele plota uma vela para baixo e esperar os próximos 10 pips se moverem para cima em 10 pips, plotando uma vela de alta com uma outra cor para indicar o preço para cima e para baixo. Ele só plota quando o preço chegar nos pips especificados que você próprio pode indicar.
Recomendações:
Anexe o indicador no gráfico de linha para ver a vela do preço para cima e para baixo
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8590
Expert Advisor TicksInMySQL.Indicador de Capital sob a Forma de Velas Japonesas
O indicador desenha os gráficos do capital e do saldo baseando-se no histórico de minuto. De tal maneira que você obtém uma imagem mais autêntica dos aumentos máximos e rebaixamentos.
O indicador Canal de Keltner.Scripts Drag & drop para modificar todas as ordens de uma moeda
Você escolhe o script e arraste ele sobre o ponto de um gráfico. Em seguida, ele usa esse ponto para modificar todos os níveis de stop/take profit da moeda do gráfico.